Listo Selectivo Nal. de Racquet

La Delegación potosina de Racquetbol tendrá participación en el selectivo nacional, por parte de la Federación Mexicana de Racquetbol a través de la asociación estatal de Racquetbol del estado de chihuahua en el Campeonato nacional selectivo 2023, que se llevará a cabo del 01 al 05 de febrero del presente en Ciudad Juárez.

La delegación potosina que participara está conformada por los atletas: André Parrilla, Jessica Parrilla, Eduardo Portillo, Christian Longoria, Elías Nieto, Emir Martínez, Juan Carlos Castillo, Santiago Castillo, Andrea Martínez, Nicolás Galindo, José de Alba, Benjamín García, Marco de la Cruz y Axel Sánchez.

Las potosinas Paola Longoria y Montserrat Mejía también van a este evento, pero van defendiendo los colores de Nuevo Leon.

El selectivo nacional tendrá lugar en el Club Campestre de Ciudad Juárez, tanto en la rama Varonil y Femenil, en modalidad de Singles y Dobles. Teniendo también el torneo con las siguientes categorías; Selectivas: - Open Singles Varonil Y Femenil - Open Dobles Varonil Y Femenil No Selectivas: - Singles A, B, C, D. - Masters Dobles. - +30, +40 y +50 Infantiles No selectivas: -10, -12 Varonil y Femenil Juveniles Selectivas: -14 y -16 Varonil y Femenil. Este evento es requisito en las categorías de 10 a 16 años para la participación en Juegos Nacionales CONADE

Categorías Open Singles Varonil y Femenil: doble eliminatoria al segundo lugar - Categorías Open Dobles Varonil y Femenil: eliminación sencilla. - Categorías Amateurs e Infantiles y Juveniles: Eliminación Sencilla. Sistema de Puntuación por RALLY SCORE (punto seguido). Ganador a 3 de 5 sets a 11 puntos con dos de diferencia.

Categorías Selectivas: Los primeros lugares de cada rama, formaran parte de la preselección que nos representara en la copa panamericana a realizarse en Santiago de chile, donde se deberá asistir ya que ahí se obtendrán los cupos de los atletas por país, que participaran en los juegos centroamericanos 2023 a celebrarse en República Dominicana y los juegos panamericanos 2023 de Santiago.

Finalmente llegando a la premiación con la entrega de las medallas a los tres primeros lugares de todas las categorías. y en las categorías Open se entregará trofeo a los primeros lugares.