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Listos Bob Espinosa y su escudería para Chiapas

Por Romario Ventura

Marzo 28, 2026 03:00 a.m.
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Listos Bob Espinosa y su escudería para Chiapas

El equipo Dynamic Motorsports se declara listo para encarar la segunda fecha de la NASCAR México Series y Trucks México Series, que se disputará este 29 de marzo en el Súper Óvalo Chiapas, en Tuxtla Gutiérrez, con una alineación completa y altas expectativas.

El piloto potosino Roberto "Bob" Espinosa llegará con sed de revancha al volante de la truck #96 Mobil, luego de una primera fecha agridulce. Espinosa tuvo una destacada actuación al conseguir la pole position y la vuelta rápida, sin embargo, un contacto en la última vuelta le arrebató la victoria. A pesar de ello, se ubica en la sexta posición del campeonato con 40 puntos, listo para afrontar una carrera pactada a 110 vueltas, programada a las 11:20 horas.

Por su parte, en la NASCAR México Series, Dynamic Motorsports también buscará avanzar posiciones en la clasificación general, donde actualmente ocupa el undécimo lugar con su piloto Jake Cosío al mando del auto #51, tras el arranque de temporada.

Caracterizado por el impulso a nuevos talentos, el equipo tendrá un compromiso especial en Trucks México Series, al contar con dos pilotos chiapanecos que correrán ante su gente. Sebastián Rodríguez llega motivado tras un sólido inicio de campaña, en el que logró subir al podio en el óvalo potosino, sumando 42 puntos que lo colocan en la tercera posición general y como líder del campeonato de novatos.

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En tanto, Jassyr Salazar buscará destacar en su presentación en casa a bordo de la camioneta #13. Tras su debut en la categoría, se ubica en el quinto lugar de novatos con 32 unidades, con la mira puesta en seguir escalando posiciones en un fin de semana clave para su desarrollo.

Cabe destacar que, por primera vez, la Trucks México Series implementará el formato de dos "stage" en competencia, los cuales se disputarán en las vueltas 30 y 60, agregando un componente estratégico adicional a la carrera.

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