Listos los equipos clasificados en la Liga Femenil

A falta de una jornada, han quedado clasificados los ocho clubes para disputar la Liguilla en la Liga Femenil MX.

Ya no podrá entrar nadie más, ya nadie podrá salir, así que la fecha 18 sólo servirá para acomodar a los clubes, para saber quién será su rival en los octavos de final. No obstante, todavía hay cosas interesantes que decidir.

Los equipos del norte, Monterrey y Tigres se disputan la parte alta de la tabla. Las Rayadas tiene 42 puntos, mientras las felinas cuentan con 40. Aún no pueden levantar la mano como las líderes absolutas.

Quienes se quedaron como tercer lugar seguras son la Tuzas del Pachuca con 33 unidades. Nadie les puede mover de ahí. Del cuarto al octavo lugar podría haber muchos movimientos, desde América (29) hasta Toluca (28) pueden cambiar de sitio después de la última fecha.

Así, los equipos clasificados hasta el momento son:

Monterrey, 42 puntos, dirigidos por Héctor Becerra.

Tigres, 40 puntos, con Roberto Medina al frente.

Pachuca, 33 puntos, con Eva Espejo como entrenadora.

América, 29 puntos, Leonardo Cuéllar es el técnico.

Atlas, 28, con el mando de Fernando Samayoa.

Tijuana, 28 puntos, con Carla Rossi de directora técnica.

Guadalajara, 28 puntos, con Ramón Villa Zevallos de técnico.

Toluca, 28 puntos, con Juan Mendoza de estratega.