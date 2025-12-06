logo pulso
FIFA: Mundial de 2026, el mayor evento que la humanidad verá

FIFA: "Mundial de 2026, el mayor evento que la humanidad verá"

Listos los grupos del Mundial 2026

Por primera vez en la historia el Mundial lo conformarán 48 selecciones

Por El Universal

Diciembre 06, 2025 03:00 a.m.
A
México.- México ya conoce su panorama rumbo a la Copa del Mundo 2026, esa que inaugurará el próximo 11 de junio ante la Selección de Sudáfrica en el que llevará por nombre Estadio Ciudad de México. El Grupo A lo completan Corea del Sur y Ganador del Playoff 4 UEFA (Dinamarca, Irlanda, Chequia y Macedonia del Norte).

Por primera vez en la historia el Mundial estará conformado por 48 selecciones, 12 grupos y una fase final que iniciará desde la ronda de los dieciseisavos de final. Además de los dos mejores de c  A continuación, podrás repasar cómo quedaron todos los Grupos para la próxima Copa del Mundo, a celebrarse en México, Estados Unidos y Canadá.

