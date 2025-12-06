Listos los grupos del Mundial 2026
Por primera vez en la historia el Mundial lo conformarán 48 selecciones
México.- México ya conoce su panorama rumbo a la Copa del Mundo 2026, esa que inaugurará el próximo 11 de junio ante la Selección de Sudáfrica en el que llevará por nombre Estadio Ciudad de México. El Grupo A lo completan Corea del Sur y Ganador del Playoff 4 UEFA (Dinamarca, Irlanda, Chequia y Macedonia del Norte).
Por primera vez en la historia el Mundial estará conformado por 48 selecciones, 12 grupos y una fase final que iniciará desde la ronda de los dieciseisavos de final. Además de los dos mejores de c A continuación, podrás repasar cómo quedaron todos los Grupos para la próxima Copa del Mundo, a celebrarse en México, Estados Unidos y Canadá.
Un vistazo al historial de México contra sus próximos rivales
El Universal
Repaso detallado de los partidos previos de México contra Sudáfrica y Corea del Sur en la antesala del Mundial 2026
FIFA: "Mundial de 2026, el mayor evento que la humanidad verá"
AP
Se amplía el número de equipos, generando expectativas y cambios en la competencia
Funcionarios de Nuevo León presentes en Sorteo Mundialista FIFA 2026 en Washington
El Universal
Funcionarios regios acuden al sorteo mundialista de FIFA 2026 en Washington, compartiendo emoción por los posibles países que jugarán en Nuevo León.