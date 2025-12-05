logo pulso
NUEVA OFICINA DE ATENCIÓN A SOCIOS DE FIGLOSNTE 26.

El compromiso de FIGLOSNTE 26 se refleja en la expansión de sus servicios para los socios del SNTE

Por Redacción

Diciembre 05, 2025 05:39 p.m.
A
NUEVA OFICINA DE ATENCIÓN A SOCIOS DE FIGLOSNTE 26.

Un grupo de personas de pie en la calle El contenido generado por IA puede ser incorrecto.

Integrantes del Comite Técnico e invitados especiales asistieron a la inauguración de la nueva oficina de atención y servicio a clientes de FIGLOSNTE 26.

El día 4 de diciembre, se llevó a cabo la inauguración de la oficina de atención y servicio a socios de la región I SEGE de FIGLOSNTE 26 ubicadas en: calle Manuel Gómez Azcarate 125-b, colonia himno nacional 2ª sección, San Luis Potosí.

Esta oficina es el resultado del esfuerzo y el crecimiento del fideicomiso, buscando brindar un servicio amplio y de calidad a más de 2950 socios afiliados a este programa, con esta nueva ubicación ya son 7 oficinas de atención a socios para FIGLOSNTE 26 en el estado

La ceremonia inaugural fue presidida por Prof. Antonio Castillo Gutiérrez, Secretario Técnico A del SNTE sección 26, en representación del Profesor Juan Carlos Bárcenas Ramírez, Secretario General de la sección 26 del SNTE y Presidente del Comité Técnico de FIGLOSNTE 26, así como integrantes del Comité Técnico y Representantes de Socios de la Región.

Este logro reafirma nuestro compromiso de seguir creciendo para ofrecer mejores opciones para que nuestros socios puedan realizar sus trámites con la mayor accesibilidad y calidad.

 

 

 

Prof. Antonio Castillo Gutiérrez, Secretario Técnico A del SNTE sección 26, en representación del Profesor Juan Carlos Bárcenas Ramírez, Secretario General de la sección 26 del SNTE y Presidente del Comité técnico de FIGLOSNTE 26

“El mejor de los éxitos a Figlosnte 26 en esta 7ma oficina de atención a socios, misma que va a venir a beneficiar a todos los compañeros que se encuentran en los alrededores de estas nuevas instalaciones y sobre todo generamos la confianza en la sección 26”

SLP

Redacción

