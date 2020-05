Liverpool-Atlético habría provocado 41 muertes

Según el diario inglés The Times, el partido de la Champions League entre el Liverpool y el Atlético de Madrid por los octavos de final, provocó 41 muertes por coronavirus.

The Times se basa en el informe del Servicio de Salud Británica, que señala que entre 25 y 35 días después en el Reino Unido hubo 41 fallecimientos por el Covid-19.

Ese partido fue el último que se disputó en Inglaterra antes de la suspensión de actividades por la pandemia que ha azotado a todo el planeta.

El alcalde de Liverpool, Joe Anderson dijo que ese juego debió ser cancelado.

"Pero no fue decisión mía. En Madrid ya estaban experimentando un brote agudo, el Atlético había recibido la orden de jugar partidos en su propio estadio a puerta cerrada. Ni gobierno del Reino Unido ni la UEFa no impusieron ninguna restricción".