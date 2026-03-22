Liverpool sufre dolorosa derrota

El Liverpool sufrió su décima derrota esta campaña en la Liga Premier.

Los problemas de Liverpool en la Liga Premier se intensificaron con la derrota el sábado 2-1 ante el Brighton y que dejó al campeón actual con una racha de tres partidos sin ganar y bajo la amenaza de salir de los puestos de clasificación a la Liga de Campeones.

Danny Welbeck anotó dos veces para el Brighton en el Estadio Amex, a ambos lados del tanto del empate de Milos Kerkez para el Liverpool en su más reciente actuación desarticulada bajo el mando del entrenador Arne Slot.

Los Rojos se convirtieron en el primer equipo desde el Chelsea en la temporada 2017-18 en perder 10 partidos en una defensa del título.

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"No es lo suficientemente bueno, sin importar cuántas excusas se me ocurran", dijo Slot, cuya posición está siendo objeto de escrutinio a menos de un año de haber llevado al Liverpool a igualar el récord con su 20mo título de la máxima categoría inglesa.

Entre esas excusas podrían estar los problemas de lesiones del Liverpool, que se agravaron cuando el delantero Hugo Ekitike salió cojeando a los ocho minutos por un golpe en la pierna. Slot sí dijo después del partido, sin embargo, que no era grave.

El técnico neerlandés ya no contaba con el extremo estrella Mohamed Salah y el arquero Alisson Becker, que ambos se lastimaron esta semana, mientras que Alexander Isak — fichado por 170 millones de dólares el verano pasado — ha estado fuera desde diciembre y no ha estado completamente en forma en toda la temporada.

Aun así, pocos podrían haber esperado que la defensa del título de Liverpool fuera tan poco convincente cuando el club gastó una cifra récord de 570 millones de dólares en el mercado de fichajes del verano pasado para reforzar a un plantel que ganó el título la campaña anterior.