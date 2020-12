Llaman "fiestero" a James Rodríguez

El periodista colombiano Weibar Muñoz aseguró que James Rodríguez prefiere las fiestas antes que el futbol.

El comunicador en el programa Conexión de Win Sports+ indicó que el bajo rendimiento del futbolista se debe a que no es profesional al 100 por ciento.

"Sigo pensando, porque le pasó en el Real Madrid, en el Bayern Munich y ahora le está pasando en el Everton".

"Que James Rodríguez tiene con ese sóleo un problema de tipo psicológico. Y se lo atribuyo a su vida tan alegre porque mantiene un gran surtido de amigas modelos por aquí y por el otro lado", aseveró Muñoz.

"Lo que creo, perdónenme que sea tan franco, es que el señor James Rodríguez tendrá que escoger entre el futbol y cuidarse al 100 por ciento o dedicarse a la farándula, esa es mi opinión", agregó.

En los últimos partidos del Everton, James no ha podido jugar debido a problemas musculares que se explican, según Muñoz, porque no se cuida.

Las críticas del comunicador se presentan un mes después de que el jugador histórico del Aston Villa, Gabriel Agbonlahor, arremetió en contra de James en una charla con TalkSport.

"Su lenguaje corporal es un indicio de la falta de trabajo. Pone las manos en la cintura o se queda quieto cuando no se la pasan. En una época en la que todos hablamos de trabajo en equipo no es aceptable hacer eso. Su ritmo de trabajo no existe", aseguró Agbonlahor.