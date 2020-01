Llega Paulinho Bóia y Cruz Azul está completo

Paulinho Bóia no habla español. Lo que más se le repite en su llegada a México es... ¿Qué sabes de Cruz Azul? ¿Sabes a dónde llegas? ¿Cuál es tu compromiso?

Las respuestas no van más allá de "estoy ilusionado", que viene "hacer lo que sabe"... Y que espera hablar en la cancha.

Con Paulinho, atacante brasileño, la Máquina cierra sus contrataciones para este torneo, un torneo que ha sido un calvario y eso que apenas va la jornada 3, porque entre la grilla directiva y la falta de refuerzos, el técnico Robert Dante Siboldi apenas puede darse un minuto para sonreír, como lo hizo después de la victoria ante Santos este sábado pasado.

Paulinho viene de jugar en la Serie B brasileña, en el Bento, en donde en 25 juegos anotó tres goles y dio una asistencia.

Su carta pertenece a Sao Paulo que se ha dedicado a prestarlo en los últimos años.

Se define él mismo como un tipo rápido y con buena técnica... Habrá que ver.

El brasileño realizará exámenes médicos y si todo sale bien firmará contrato de un año con la Máquina, que así, al fin, termina el calvario que ha sido está pretemporada llena de grillas y rumores, jugadores que llegan solos y no se quieren ir y promotores entrometidos.

Fueron seis al final los nuevos integrantes de Cruz Azul para este torneo: Sebastián Jurado, Pablo Ceppelini, Luis Romo, Alex Castro, Lucas Passerini y Paulinho, y los seis, en cuanto se pongan la casaca cargarán con la cruz que significa estar en el cuadro de La Noria.