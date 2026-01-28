Llega peruana al ADSL Femenil

El Club Atlético de San Luis Femenil anunció de manera oficial la incorporación de la futbolista peruana Sandra Arévalo, quien llega para reforzar el medio campo del equipo de cara al torneo Clausura 2026 de la Liga MX Femenil.

Nacida en Lima, Perú, Arévalo se desempeña como mediocampista y cuenta con una destacada trayectoria en el futbol femenino de su país, donde ha conquistado títulos nacionales y ha participado en la Copa Libertadores. Su carrera profesional inició con el club JC Sport Girls, con el que logró proclamarse campeona, para posteriormente vestir las camisetas de instituciones de gran tradición como Sporting Cristal, Alianza Lima y Universitario de Deportes.

A lo largo de su paso por estos equipos, Sandra Arévalo se consolidó como una jugadora de regularidad, técnica y liderazgo dentro del terreno de juego, cualidades que la llevaron a mantenerse como una pieza constante en planteles protagonistas del futbol peruano.

En el ámbito internacional, Arévalo ha sido seleccionada nacional del Perú en distintas categorías. Formó parte de los procesos juveniles Sub-17 y Sub-20, y con la Selección Mayor ha participado en competencias de alto nivel como la Copa América Femenina y los Juegos Panamericanos, siendo una futbolista habitual en las convocatorias recientes del combinado peruano.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La mediocampista sudamericana vivirá con el Atlético de San Luis Femenil su primera experiencia en la Liga MX Femenil, donde buscará aportar su calidad, visión de juego y experiencia internacional al proyecto deportivo del club, que continúa reforzándose con miras a ser protagonista en el Clausura 2026.