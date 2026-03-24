Llegan umpires robot a las GL

NUEVA YORK.- Los umpires robot llegarán a las Grandes Ligas este año.

El Sistema Automatizado de Bolas/Strikes (ABS, por sus siglas en inglés) se introducirá en forma de un sistema de desafíos en el que el umpire humano realiza cada marcación, que puede apelarse ante la computadora. El sistema automarizado se ha probado en las ligas menores desde 2019, con pruebas recientes realizadas en Triple-A desde 2022, en los entrenamientos de primavera de MLB el año pasado y en el Juego de Estrellas de 2025 en Atlanta.

¿Cómo funciona el Sistema Automatizado de Bolas-Strikes?

Los estadios están equipados con cámaras que rastrean cada lanzamiento y determinan si cruzó el plato dentro de la zona de strike. En las primeras pruebas, los umpires usaban audífonos y escuchaban "bola" o "strike", y luego lo comunicaban a jugadores y aficionados con las señales tradicionales con las manos.

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El sistema de desafíos añade un giro. Los umpires humanos cantan cada lanzamiento, pero cada equipo tiene la posibilidad de impugnar dos marcaciones por juego. Los equipos que desperdician sus desafíos obtienen un desafío adicional en cada entrada extra. Un equipo conserva su desafío si tiene éxito, de forma similar a las reglas para los equipos de Grandes Ligas con las revisiones de video, que se usaron por primera vez para decisiones de jonrón en agosto de 2008 y se ampliaron de manera generalizada a muchas decisiones para la temporada 2014.

Solo un bateador, lanzador o receptor puede impugnar una marcación, señalándolo con un toque al casco o a la gorra; y no se permite ayuda desde el dugout. El desafío debe hacerse dentro de dos segundos, y el gráfico del lanzamiento y la zona de strike se muestra en el marcador del estadio y en la señal de transmisión. Luego, el árbitro anuncia el conteo actualizado.

Los desafíos durante los entrenamientos de primavera del año pasado promediaron 13,8 segundos.

¿Cuál es la tecnología?

Un sistema de cámaras Hawk-Eye de seguimiento de postura rastrea los lanzamientos y si están dentro de una zona de strike basada en la estatura de cada bateador, que se mide sin zapatos. A cada jugador se le medirá su zona de strike de 10 de la mañana a mediodía de manera rotativa durante los entrenamientos de primavera —la hora del día se mantiene para conservar la uniformidad, porque la estatura se reduce más tarde en el día. Los datos serán verificados por el Southwest Research Institute. MLB estimó el proceso de calibración en menos de un minuto por jugador.

Mientras que la zona de strike que en realidad marcan los árbitros de Grandes Ligas tiende a tener forma ovalada, la zona de strike del ABS es un rectángulo, como en el reglamento.

Desarrollar un consenso sobre cuál debía ser una zona de strike computarizada fue un problema.