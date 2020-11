Lo bueno y lo malo de la fase regular del Guard1anes 2020

¿Qué fue lo bueno y lo malo del torneo Guard1anes 2020? A continuación hacemos un recuento al respecto.

LO BUENO

El León de Ignacio Ambriz mantuvo un buen nivel y eso lo colocó en el liderato, donde finalizó con 40 puntos. La Fiera logró 12 victorias, cuatro empates y una derrota.

Los Pumas fueron una de las sorpresas del torneo. Los universitarios comenzaron en incertidumbre tras la salida previa al arranque del técnico Míchel. Andrés Lillini fue el encargado de llevar al equipo, al principio sería nada más el interino pero se quedó al frente del club y cerró la fase regular en el segundo sitio de la tabla con 32 puntos y su boleto seguro a los Cuartos de Final.

El América de Miguel Herrera también aseguró un lugar directo en la Liguilla tras colocarse en tercer sitio con 32 puntos.

Cruz Azul, que su regularidad se vio mermada en la recta final de la fase regular, cerró en el cuarto lugar con boleto seguro para los Cuartos de Final y con Jonathan 'Cabecita' Rodríguez como líder de goleo con 12 anotaciones.

El Monterrey (campeón vigente de Liga MX) tenía malos números en el arranque del Guardianes 2020, pero con el paso de las jornadas el equipo de Antonio Mohamed tomó ritmo y eso le alcanzó para cerrar en el quinto lugar con 29 unidades. Además conquistaron la Copa MX sobre los Xolos de Tijuana.

Como es una costumbre en la era Ricardo Ferretti, los Tigres poco a poco tomaron protagonismo y triunfos que le permiten ahora jugar el repechaje. Gignac, su figura más importante.

El Necaxa cambió de rostro cuando José Guadalupe Cruz tomó al equipo en la Jornada 10. El 'Profe' encontró al club en el sitio 16 y finalizó el torneo regular en el 10 y con un lugar en el repechaje.

El Puebla encontró en el "gamer" Santiago Ormeño a uno de sus goleadores. El atacante que se popularizó en la eLiga MX, ayudó a La Franja con algunos goles a sumar y a estar hoy en el repechaje. Ormeño anotó seis tantos.

Otro equipo que cambió de cara tras la salida de su técnico fue el Toluca. Los Diablos Rojos con José Manuel de la Torre no funcionaron del todo y fue cesado. La directiva nombró a Carlos Adrián Morales como interino y sus resultados lo han mantenido en el banquillo escarlata. Los del Estado de México cerraron en la posición 11 con 21 puntos y con un lugar en el repechaje.

La mejor ofensiva: América con 31 goles anotados.

La mejor defensiva: León con 14 goles recibidos.

En el Guardianes 2020 se anotaron un total de 394 goles en la fase regular.

El regreso de la afición a los estadios. En la Jornada 14, Necaxa y Mazatlán permitieron acceso a los aficionados, pero los Rayos para la siguiente fecha regresaron a jugar puerta cerrada.

LO MALO

Las bajas que han sufrido los equipos por contagios de Covid-19.

Las indisciplinas en Chivas durante el semestre. Guadalajara optó por tomar una drástica decisión y dejó fuera del club a Dieter Villalpando, Javier López, José Juan Vázquez y Alexis Peña.

Siete cambios de entrenadores y la salida de Míchel previo al torneo. En Chivas se fue Luis Fernando Tena y llegó Víctor Manuel Vucetich; en Atlas se fue Rafael Puente y su lugar lo ocupó Diego Cocca; de Necaxa salió Alfonso Sosa y llegó el 'Profe' Cruz; en Mazatlán cesaron a Paco Palencia y contrataron a Tomás Boy; en Querétaro salió Alex Diego y nombraron a Héctor Altamirano; en Toluca se fue 'Chepo' para dejar en el cargo a Carlos Morales y el San Luis cesó a Guillermo Vázquez y nombraron interino a Luis García.

Los que no entraron ni al repechaje. FC Juárez, Mazatlán FC, Xolos, Atlas, Querétaro y San Luis.

El Atlético de San Luis quedó en el último lugar sólo con 11 puntos y como la peor defensiva. Los potosinos recibieron 35 goles.

Mazatlán FC mostró buenas cosas tras la llegada de Tomás Boy, pero no les alcanzó para ocupar un espacio en el repechaje.

La llegada de Pablo Guede a Tijuana suponía una mejora en resultados, pero no fue así. Xolos anotó solamente 12 goles y terminó con 15 puntos en la posición 15.

Los problemas de León con su estadio que lo llevaron una jornada a disputar su partido "como local" en el estadio Victoria de Aguascalientes.