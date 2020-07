Lo que debes saber de la Jornada 34 de la Premier League

El Liverpool, próximo campeón de la Premier League, visitará al Brighton & Hove Albion e intentará cortar la racha de 3 partidos sin triunfos como visitante (derrotas vs Man. City y Watford; empate vs Everton).

En la búsqueda de un lugar en la próxima Champions League, Manchester United tiene un partido clave en la visita al Aston Villa, que se encuentra en zona de descenso. El United lleva 14 partidos de Liga sin derrotas contra el equipo de Birmingham (10 triunfos y 4 empates).

El referente de los Reds, Virgil Van Dijk, es uno de los 19 jugadores que disputó todas las jornadas como titular en la temporada. El marcador central es el futbolista con más pases intentados (2475) y correctos (2311), en la Premier League 2019/20 (93,3 % de efectividad).

Jamie Vardy (Leicester City), con 21 goles, es el máximo anotador de la actual edición. Acumula 5 dobletes en 30 partidos disputados.

Pierre Aubameyang (Arsenal) y Mohamed Salah (Liverpool) se quedaron con este premio en la temporada 2018/19 y siguen de cerca al goleador inglés con 19 y 17 tantos, respectivamente.

Manchester City es el equipo más goleador del certamen con 81 goles, pero su único jugador dentro del Top 5 de anotadores ya no verá minutos en la temporada. Se trata de Sergio "Kun" Agüero (16 goles), quien fue operado del menisco externo de su rodilla izquierda recientemente.