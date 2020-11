Lo que debes saber del repechaje del Guard1anes 2020

El Guard1anes 2020 llegó a su fin, pero solo en su etapa regular. Ahora le toca el turno al famoso "repechaje". A un solo partido 8 equipos buscarán llegar a la liguilla y ahora sí, buscar el título de la Liga MX.

León, Pumas, América y Cruz Azul, son los equipos que esperan a su próximo rival. Tendrán que esperar 17 días para volver a la acción, por la fecha FIFA y en lo que se resuelve la repesca.

En la reclasificación quedaron: Monterrey, Tigres, Chivas, Santos, Pachuca, Necaxa, Toluca y Puebla, en ese orden de clasificación.

¿Cómo quedó el Repechaje?

Monterrey vs Puebla

Rayados y poblanos se han enfrentado en dos ocasiones en una fase final. En las dos los de la Franja han salido victoriosos.

La primera en la temporada 1990-91. En el partido de ida de los cuartos de final, celebrado en el Estadio Cuauhtémoc, los camoteros vencieron 4-0 a los regios. En la vuelta, Monterrey derrotó por la mínima. El global quedó 4-1.

En el Clausura 2009, se vieron una vez más en los cuartos de final. En la ida, celebrado en el Estadio Tecnológico, Puebla se impuso 1-3 a los Rayados. En la vuelta empataron a 2 tantos. El global 5-3.

Tigres vs Toluca

Tanto Felinos como Diablos, se han enfrentado en cuatro ocasiones en la fase final. En todas, los regiomontanos salieron la con el triunfo.

En el Clausura 2003, se vieron las caras en los cuartos de final. Tigres venció por marcador global de 4-3 a Toluca con goles de Kléber Boas y Alex Mineiro.

Seis meses después se volvieron a enfrentar, pero ahora en las semifinales. En el Apertura 2003, con goles de Eduardo Rergis y Kléber Boas, los felinos sacaron la victoria por marcador global de 2-1.

En el Apertura 2014, Tigres y Toluca se enfrentaron en seminales. Tanto en la ida como en la vuelta, los dos equipos no se hicieron daño, pero por posición en la tabla los felinos avanzaron.

En las semifinales del Apertura 2015, con goles de Damián Álvarez y Javier Aquino, los regios vencieron en le global 2-0 a los Diablos. Después Tigres saldría campeón del torneo al vencer en penaltis a los Pumas.

Chivas vs Necaxa

En tres ocasiones se han enfrentado y las tres los hidrorayos bailaron el jarabe tapatío.

En la temporada 1994-95, Necaxa y Chivas empataron a un tanto en el global, pero por gol de visitante, los de Aguascalientes avanzaron. El autor de esa anotación fue Alberto García Aspe. Al final, ese torneo Necaxa levantaría el título.

Invierno 1996, Hidrorayos y Guadalajara se vieron las caras en los cuartos de final. En la ida en el Estadio Azteca, Necaxa venció 2-0 a las Chivas con goles de Alberto García Aspe y Luis Hernández. En la vuelta en el Jalisco, el Rebaño ganó 2-1, pero ese gol de Álex Aguinaga de penalti los eliminó. En el global quedaron 2-3.

2 años después, Necaxa y Chivas se vieron las caras, pero ahora en la Gran Final del futbol mexicano. En la ida en el Coloso de Santa Úrsula, quedaron 0-0. En el Jalisco Salvador Cabrera y Sergio Marcelo Vázquez, le dieron el título a los Hidrorayos. Marcador global 2-0.

Santos vs. Pachuca

Se han enfrentado en cuatro ocasiones entre laguneros y Tuzos, una victoria para Santos y 3 para Pachuca.

En el Verano 2001, Pachuca y Santos se enfrentaron en la final del futbol mexicano. En el partido de ida, celebrado en el Estadio Hidalgo, los Tuzos vencieron 2-1 a los de la comarca. En la vuelta, con goles de Jared Borgetti, Edgar Trujillo y Róbson Luís, Santos se coronó con un marcador global de 4-3.

En el Clausura 2007, Laguneros y Tuzos se enfrentaron en los cuartos de final. Tanto en la ida como en la vuelta empataron 1-1 con marcador global de 2-2. Pachuca avanzó por posición de la tabla.

Para el Clausura 2014, se enfrentaron en semifinales. En el Hidalgo, Pachuca derrotó 2-0 a Santos. En el Estadio Corona, los Guerreros no tuvieron piedad y vencieron 4-2 a los Tuzos, pero por posición en la tabla, Pachuca avanzó.

En el Clausura 2016, Pachuca volvió a vencer a Santos 4 -3 en el global de los Cuartos de Final. Franco Jara, fue el que le dio el pase a los Tuzos.