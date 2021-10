"Lo que hizo el Presidente es lo más correcto", dice JC Chávez sobre liberación de Ovidio Guzmán

El boxeador mexicano Julio César Chávez aplaudió la decisión del Presidente Andrés Manuel López Obrador al dejar en libertad a Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán Loera, después de que el grupo criminal a su cargo movilizara su ejército particular y pusiera a una ciudad entera, Culiacán, en jaque el 17 octubre del 2019.

En una entrevista cedida, días después de lo sucedido, a Saga, programa de la periodista Adela Micha, Julio César Chávez afirmó que AMLO hizo lo correcto al dejar en libertad al capo.

"Estuvo duro, delicado, pero creo que lo que hizo el Presidente se me hizo bien, lo más correcto", apuntó.

Respaldado por Roberto Palazuelos, quien también se encontraba a cuadro, Chávez insistió que con la decisión del Presidente se evitó una situación complicada, sabiendo que el grupo criminal comandado por Ovidio Guzmán se defendería con todos los recursos disponibles.

"Claro que sí, no quiero meterme porque no me conviene, pero yo sé cómo está la cosa allá y es algo muy delicado", comentó. "Esa gente es buena por las buenas pero si le das algo pues se van a defender", agregó.

"TENGO MI CONCIENCIA TRANQUILA": AMLO

El pasado 30 de julio el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que tiene la conciencia tranquila por la liberación de Ovidio López, hijo del prominente narcotraficante Joaquín "El Chapo" Guzmán Loera, ambos líderes del Cártel de Sinaloa.

"Nos criticaron mucho cuando se dio la orden dejar en libertad al hijo de Guzmán Loera aquí en Culiacán. Yo tomé la decisión, porque no quisimos arriesgar al pueblo", aseguró López Obrador en su habitual conferencia "mañanera".

El 17 octubre de 2019, fuerzas federales capturaron en Culiacán, la capital de Sinaloa, a Ovidio Guzmán, uno de los capos más buscados y requeridos por la justicia mexicana y también con una orden de aprehensión y extradición de Estados Unidos.

Sin embargo, la ciudad fue sitiada por elementos del Cártel de Sinaloa, que sembraron terror aquel día en Culiacán y buscaban a toda costa impedir la salida de uno de sus líderes con destino a Estados Unidos.

Entonces, López Obrador dio la orden de liberar a Ovidio Guzmán, en una decisión fuertemente criticada por expertos y la oposición, que sin embargo se vio respaldada en la opinión pública en encuestas locales y nacionales, ya que evitó lo que se dirigía hacia una masacre asegurada.