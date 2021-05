Logra Bernal 9a. etapa del Giro

CAMPO FELICE.- Egan Bernal confirmó con creces sus credenciales de candidato al título del Giro de Italia al ofrecer el domingo una exhibición de fuerza para llevarse la victoria en la novena etapa y apoderarse de la casaca rosada de líder general.

El corredor colombiano del equipo Ineos Grenadiers atacó de manera explosiva cuando faltaba 500 metros de la meta en el primer final con un ascenso de primera categoría en este Giro.

Campeón del Tour de Francia 2019 y debutante en la ronda italiana, Bernal dejó atrás a los dos previos líderes para obtener su primera victoria de etapa en una de las tres grandes vueltas.

"He llorado dos veces. No puedo creer lo que acaba de pasar", dijo Bernal. "He ganado mi primera etapa en una grande".

Bernal superó por siete segundos a Giulio Ciccone y Aleksandr Vlasov al término del recorrido de 158 kilómetros (98 millas) entre Castel di Sangro y la estación de esquí de Campo Felice. La etapa incluyó otros tres ascensos de categoría, incluyendo el durísimo tramo final en tierra.

Bernal desplazó del liderato general a Attila Valter. El colombiano de 24 años quedó con una ventaja de 15 segundos sobre el belga Remco Evenepoel y de 21 segundos por delante del ruso Vlasov.

La experiencia de corredor de ciclomontañismo en sus años juveniles fue beneficiosa para Bernal al pedalear en tierra, lo que le permitió emerger del grupo perseguidor en el cierre de la etapa.

Ineos Grenadiers hizo un magnífico trabajo para facilitar el ataque de Bernal, para que pudiera darle caza a los últimos dos sobrevivientes de la fuga de la jornada, el francés Geoffrey Bouchard y el holandés Koen Bouwman.

"Sabía que podía hacerlo bien hoy, pero no creía que pudiera ganar la etapa", dijo Bernal. "Mis compañeros de equipo tenían mucha fe en mí, me dijeron que podía ganarlo: este éxito es para ellos, realmente creen en mí".

Fue la victoria de etapa número 30 de un colombiano en el Giro. También es la sexta vez que un colombiano se viste con la ´maglia rosa".

Bernal tuvo una amarga defensa de su título del Tour el año pasado, en la que abandonó previo a la 17ma etapa. Se presentó a la ronda gala mermado por una dolencia en la espalda y echó mucho de menos la presencia de aliados como Geraint Thomas y Chris Froome en su equipo.