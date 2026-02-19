logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡AMIGOS POR SIEMPRE!

Fotogalería

¡AMIGOS POR SIEMPRE!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Logra Ignacio Prado pase Panamericano

El pedalista del equipo Canel´s-Java subió al podio en el Nacional de Pista

Por Redacción

Febrero 19, 2026 03:00 a.m.
A
Logra Ignacio Prado pase Panamericano

El ciclista mexicano Ignacio Prado, integrante del equipo Canel´s Java, firmó una destacada participación representando al estado de Guanajuato dentro del Campeonato Nacional de Pista 2026 celebrado en Xalapa, Veracruz, consolidándose como uno de los protagonistas del certamen.

Prado de Canel´s-Java logró subir al podio al adjudicarse la segunda posición en la carrera por puntos élite varonil, demostrando constancia y fortaleza estratégica a lo largo de la competencia. Además, firmó una actuación sobresaliente al conquistar el primer lugar en la modalidad ómnium, una de las pruebas más completas del ciclismo de pista, que exige velocidad, resistencia y capacidad táctica en distintas especialidades.

Estos resultados tienen un valor aún mayor para el representante de Canel´s-Java, ya que le otorgan oficialmente su clasificación al Campeonato Panamericano de Pista Élite 2026, certamen que reunirá a los mejores exponentes del continente. 

La justa continental se disputará en Santiago de Chile del 19 al 22 de febrero, donde Ignacio Prado de Canel´s-Java tendrá actividad en las pruebas de persecución por equipos y Madison, disciplinas clave dentro del programa panamericano.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Ignacio Prado de Canel´s-Java expresó: "Muy satisfecho con lo realizado en un principio durante mi participación en el Nacional de Pista a donde asistieron bueno corredores especialistas en esta materia y a quienes no fue tan sencillo ganar, aún así dimos lo mejor de nosotros para conseguir un buen resultado que nos permitiera instalarnos en el panamericano, al final logramos conseguirlo, ya estamos acá en Santiago esperando nuestra participación en dos modalidades el objetivo es regresar con un buen resultado a México"

Con este resultado, Ignacio Prado confirma su crecimiento deportivo y se consolida como uno de los referentes nacionales del ciclismo de pista rumbo a los compromisos internacionales de la temporada 2026.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Infantino condena racismo a Vinícius Júnior en Champions League
    Infantino condena racismo a Vinícius Júnior en Champions League

    Infantino condena racismo a Vinícius Júnior en Champions League

    SLP

    El Universal

    El árbitro François Letexier aplicó el protocolo antirracismo durante el partido tras los insultos a Vinícius Júnior.

    Platas confía en el potencial de los clavadistas mexicanos
    Platas confía en el potencial de los clavadistas mexicanos

    Platas confía en el potencial de los clavadistas mexicanos

    SLP

    El Universal

    México será sede de una etapa del serial internacional de clavados, con énfasis en jóvenes talentos.

    Aguirre advierte sobre lesiones en jugadores de la Selección Mexicana
    Aguirre advierte sobre lesiones en jugadores de la Selección Mexicana

    Aguirre advierte sobre lesiones en jugadores de la Selección Mexicana

    SLP

    El Universal

    El técnico Javier Aguirre supervisa la rehabilitación de seis jugadores lesionados en la Selección Mexicana.

    Al Nassr avanza a cuartos de final en Liga de Campeones Asia
    Al Nassr avanza a cuartos de final en Liga de Campeones Asia

    Al Nassr avanza a cuartos de final en Liga de Campeones Asia

    SLP

    AP

    Cristiano Ronaldo no jugó; club lo reserva para liga local y fases finales asiáticas.