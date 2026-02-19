Logra Ignacio Prado pase Panamericano

El ciclista mexicano Ignacio Prado, integrante del equipo Canel´s Java, firmó una destacada participación representando al estado de Guanajuato dentro del Campeonato Nacional de Pista 2026 celebrado en Xalapa, Veracruz, consolidándose como uno de los protagonistas del certamen.

Prado de Canel´s-Java logró subir al podio al adjudicarse la segunda posición en la carrera por puntos élite varonil, demostrando constancia y fortaleza estratégica a lo largo de la competencia. Además, firmó una actuación sobresaliente al conquistar el primer lugar en la modalidad ómnium, una de las pruebas más completas del ciclismo de pista, que exige velocidad, resistencia y capacidad táctica en distintas especialidades.

Estos resultados tienen un valor aún mayor para el representante de Canel´s-Java, ya que le otorgan oficialmente su clasificación al Campeonato Panamericano de Pista Élite 2026, certamen que reunirá a los mejores exponentes del continente.

La justa continental se disputará en Santiago de Chile del 19 al 22 de febrero, donde Ignacio Prado de Canel´s-Java tendrá actividad en las pruebas de persecución por equipos y Madison, disciplinas clave dentro del programa panamericano.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Ignacio Prado de Canel´s-Java expresó: "Muy satisfecho con lo realizado en un principio durante mi participación en el Nacional de Pista a donde asistieron bueno corredores especialistas en esta materia y a quienes no fue tan sencillo ganar, aún así dimos lo mejor de nosotros para conseguir un buen resultado que nos permitiera instalarnos en el panamericano, al final logramos conseguirlo, ya estamos acá en Santiago esperando nuestra participación en dos modalidades el objetivo es regresar con un buen resultado a México"

Con este resultado, Ignacio Prado confirma su crecimiento deportivo y se consolida como uno de los referentes nacionales del ciclismo de pista rumbo a los compromisos internacionales de la temporada 2026.