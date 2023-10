Logra Isaac Paredes marca histórica

CIUDAD DE MÉXICO.- El mexicano Isaac Paredes se ha convertido en la actual temporada de la MLB en una de las grandes figuras de los Tampa Bay Rays, un hombre que ha demostrado en cada turno al bat su calidad y poderío, alcanzando números privilegiados, llegó a los 30 cuadrangulares, un número histórico para los representantes mexicanos en las Grandes Ligas.

Esto se debe principalmente a su trabajo diario y al estar en contacto con compañero como Randy Arozarena, con quien comparten consejos todo el tiempo. “Cambié rutinas del año pasado para acá, siempre me junto con Randy y me gusta preguntarle. Creo ha sido una temporada de mucha madurez, he trabajado bastante para ello”.

El tercera base, reiteró que un momento clave para darle el lugar que merecen los peloteros mexicano en la MLB se dio en el Clásico Mundial. “La verdad se siente muy bien, todo empezó en el Clásico Mundial, allí nos notaron más a los mexicanos y empezaron a buscar más talento. Da orgullo ver a los paisanos triunfando en el mejor béisbol del mundo”. Por último, agradeció las muestras de cariño de los fanáticos mexicanos.