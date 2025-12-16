logo pulso
Logran acuerdo T. Rogers y Azulejos por 37 mdd

Por AP

Diciembre 16, 2025 03:00 a.m.
A
Logran acuerdo T. Rogers y Azulejos por 37 mdd

TORONTO.- El lanzador derecho de estilo lateral Tyler Rogers y los campeones de la Liga Americana, los Azulejos de Toronto, finalizaron un contrato de 37 millones de dólares por tres años el lunes.

El acuerdo de Rogers incluye una opción para 2029.

Rogers, de 34 años, es la última incorporación de lanzadores por parte de los Azulejos, quienes acordaron un contrato de 210 millones de dólares por siete años con Dylan Cease y un acuerdo de 30 millones por tres años con Cody Ponce. Toronto también adquirió al relevista Chase Lee en un intercambio con Detroit.

Rogers lideró las Grandes Ligas este año con 81 apariciones como lanzador para San Francisco y los Mets de Nueva York, quienes lo adquirieron el 30 de julio a cambio de los lanzadores José Buttó y Blade Tidwell, junto con el prospecto de jardinero de ligas menores Drew Gilbert. Rogers lidera las mayores con 403 apariciones y 406 entradas y un tercio de relevo desde 2020.

Rogers tiene una efectividad de 2.76 en 420 juegos para San Francisco (2019-25) y los Mets.

El lanzador zurdo Justin Bruihl fue designado para asignación para abrir un espacio en el roster.

