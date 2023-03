Logran luchadores su pase al Nacional

Luchadores y luchadoras potosinos regresan a casa tras conseguir grandes vitorias en las pruebas de la fase Macro regional de los Juegos Nacionales CONADE 2023, que se llevaron a cabo en el estado de Nuevo León.

Las y los jóvenes consiguieron 13 plazas para la Final, la cual se realizará en el Estado de Tabasco. El Instituto Potosino de Cultura Física y Deporte (INPODE) brindo apoyo durante todo el proceso.

Dentro de los competidores que lograron calificar están: Leonardo Charpenel en 41kg sub15; Yoshua Badillo 62kg sub 15; Elián Monsiváis en 74kg sub 20 y Rafael Martínez 86kg sub 20 en estilo libre.

Así como las gladiadoras: Pamela Jacinto en la categoría de los 46kg sub 17; Yuleshka Ruiz en 61kg sub 17; Zashka Ruiz en 69kg sub 17; Abigail Cruz en 53 kg sub 20 y Evelyn Hernández en 55kg sub 20.

Azael Hernández 52kg escolar sub 15; Kaleb Pacheco Sánchez de 60 kg sub 20; Adrián Monreal Corpus en 63kg sub 20 y Rodrigo Dávila Guel en 67kg sub 20, también alcanzaron la victoria.