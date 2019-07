López Obrador reconoce falta de apoyo a deportistas

Al abanderar a la delegación de atletas que participaran en 18 Juegos Panamericanos en Lima, Perú, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que hay veces que los deportistas mexicanos no reciben todo el apoyo que merecen de parte del gobierno y el respaldo principal lo obtienen de su familia.

"Por eso, agradecer mucho a los familiares de ustedes por apoyarles, no ahora, sino desde que empezaron a la práctica del deporte".

No obstante, el presidente llamó a los deportistas a poner por delante el orgullo nacional para obtener buenos resultados.

Acompañado por los secretarios de la Defensa, general Luis Cresencio Sandoval; de Marina, José Rafael Ojeda; de Educación, Esteban Moctezuma; y la titular de Conade, Ana Gabriela Guevara, el presidente López Obrador destacó que siempre que hay una transformación se avanza en lo cultural y en lo deportivo.

"Así sucede siempre, es un fenómeno que se da en todo el mundo, cuando no hay cambios hay quietud, inmovilismo, aburrimiento, conservadurismo, cuando hay transformación siempre hay aliento para salir adelante en cualquier actividad. Y esos son los tiempos de ahora, por eso estoy seguro que vamos a obtener buenos resultados, que ustedes van a tener un buen desempeño".

Señaló que para su administración es una prioridad el deporte para el desarrollo físico, mental, para prevenir enfermedades y el deporte profesional de alto rendimiento. "Espero para que cuando regresen nos volvamos a encontrar y hagamos una evaluación y celebremos juntos por el bien del deporte y por el bien de México", dijo.

Por su parte, la titular de la Conade, Ana Gabriela Guevara, señaló que quienes representan el país tienen ese deseo y esa convicción de demostrar que el deporte está con la transformación, digna y perseverante de que México. "Este solamente será un paso de camino hacia Tokio y espero que los Panamericanos los disfruten y se diviertan compitiendo por nuestro país. Muchos éxitos".