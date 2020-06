Los 33 contagios por Covid-19 en el futbol mexicano

Hasta el momento hay 33 casos de personas contagiadas de coronavirus en el futbol mexicano, ya sea Liga MX varonil, femenil, Ascenso y hasta directivos.

En estos casos se cuentan también miembros del staff (masajista, utileros, etc.).

Santos es quién tiene los niveles más altos de infección con 15 personas. Cuando se dieron a conocer sus contagiados, también salieron a la luz algunas indisciplinas de sus jugadores. Entre los enfermos está el técnico, Guillermo Almada.



El segundo sitio lo tiene el Toluca, que acaba de dar a conocer los resultados de sus test. Todos ellos, mencionaron, son casos asintomáticos. El primer directivo contagiado fue Alberto Marrero, presidente del Atlético de San Luis; el presidente de la Liga MX, Enrique Bonilla, también sufrió la enfermedad.

En el desaparecido Ascenso MX, hoy Expansión, se reportó un caso, el de un jugador del Tampico.

Tijuana no ha dado a conocer oficialmente sus informes, pero Edwin Carmona, delantero de los Xolos, reveló que un utilero se encuentra con Covid-19.

Las pruebas en los equipos, continúan; los nombres de los enfermos se darán a conocer si es que la persona así lo desea.

CLUB CONTAGIADOS

Santos 15

Toluca 7

León 2

Pumas 2

Guadalajara 1

Atlético de San Luis 1*

Cruz Azul 1

Monterrey 1

Tijuana 1 **

Tampico Madero 1 ***

Liga MX 1 *

(*Directivo, ** No oficializado por el club, *** Del Ascenso)