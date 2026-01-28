logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

LOURDES INICIA SU FE

Fotogalería

LOURDES INICIA SU FE

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Los 76ers superan a mermados Bucks

Por AP

Enero 28, 2026 03:00 a.m.
A
Los 76ers superan a mermados Bucks

FILADELFIA.- Paul George anotó 32 puntos, Joel Embiid totalizó 29, incluidos 18 en el primer cuarto, y los 76ers de Filadelfia doblegaron el martes 139-122 a unos Bucks de Milwaukee que estaban incompletos.

Tyrese Maxey sumó 22 puntos a la causa de los 76ers, quienes cayeron la noche anterior en Charlotte sin Embiid ni George.

Myles Turner anotó 31 puntos por Milwaukee, que perdió su tercer partido consecutivo y el sexto de siete. Giannis Antetokounmpo, dos veces nombrado el Jugador Más Valioso de la NBA, se ausentó debido a una distensión en la pantorrilla derecha que, según el equipo, lo mantendrá fuera de juego indefinidamente.

George encestó triples consecutivos al inicio del último cuarto para ayudar a que los 76ers ampliaran su ventaja de 11 a 18 puntos. En su derrota por 130-93 ante los Hornets, los Sixers estuvieron 50 puntos abajo al entrar en el cuarto período.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


El partido en Charlotte fue reprogramado para las 3 de la tarde hora local, debido a una tormenta invernal, pero los Sixers no regresaron a Filadelfia sino hasta después de la 1 de la madrugada del martes. Sin embargo, el regreso de Embiid y George, quienes se ausentaron el lunes para gestionar lesiones, proporcionó un impulso a los Sixers.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Juegos Olímpicos de Invierno contarán con apenas 13 deportistas rusos y 7 bielorrusos
    Juegos Olímpicos de Invierno contarán con apenas 13 deportistas rusos y 7 bielorrusos

    Juegos Olímpicos de Invierno contarán con apenas 13 deportistas rusos y 7 bielorrusos

    SLP

    AP

    Un total de 13 deportistas rusos listos para competir como individuos neutrales en los Juegos Olímpicos de Invierno en Milán-Cortina tras confirmación del COI.

    Juan Carlos Ferrero se quiebra al cortar relación con Carlos Alcaraz
    Juan Carlos Ferrero se quiebra al cortar relación con Carlos Alcaraz

    Juan Carlos Ferrero se quiebra al cortar relación con Carlos Alcaraz

    SLP

    EFE

    ¿Podrá Carlos Alcaraz superar sus límites y alcanzar la gloria en el tenis?

    Super Bowl LX: Patriots y Seahawks se enfrentarán en vivo
    Super Bowl LX: Patriots y Seahawks se enfrentarán en vivo

    Super Bowl LX: Patriots y Seahawks se enfrentarán en vivo

    SLP

    El Universal

    Green Day y Bad Bunny serán parte de los espectáculos del Super Bowl LX en vivo. No te pierdas sus actuaciones.

    Gil Mora podría perderse el Mundial; revelan gravedad de su lesión
    Gil Mora podría perderse el Mundial; revelan gravedad de su lesión

    Gil Mora podría perderse el Mundial; revelan gravedad de su lesión

    SLP

    El Universal

    El joven atacante Gilberto Mora podría ausentarse del Mundial debido a una lesión grave que preocupa al Tri.