Los actores a seguir en la Selección sub 17

La Selección Mexicana enfrentará a Brasil el próximo domingo en busca de su tercer título de la categoría y aquí repasamos a los cinco mexicanos que serán clave en la final de la justa mundialista.



Efraín Álvarez.

Cuando México atravesaba su pasaje más oscuro en el Mundial Sub-17 de Brasil, Marco Antonio "Chima" Ruiz volteó a la banca y encontró en Efraín Álvarez la esperanza.

Cuando el número 18 de la Selección Mexicana entró de cambio al minuto 73', el 1-0 en favor de Holanda comenzó a peligrar. Álvarez comenzó a aclarar el panorama con balones venenosos al área rival, que no fueron suficientes para que el marcador se igualara.

Seis minutos después de su ingreso al campo, descontó y puso el 1-1 con un disparo de tiro libre. Ya en los penaltis, la confianza de sobra en sí mismo estuvo cerca de traicionarlo y transformar su figura de héroe a villano. Tomó el balón para cobrar el primero y lo hizo a lo "panenka", pero el portero holandés se quedó con el balón y dejó en ridículo a Álvarez. Para su buena suerte, México avanzó a la final.

Álvarez, quien nació -de padres mexicanos- en Los Ángeles el 19 de junio de 2002, es el jugador tricolor que llegó a la justa con mayores reflectores, gracias a la forma en la que su club, el Galaxy de LA, lo ha proyectado como una perla de la MLS.

Fichó con los angelinos en agosto de 2017, pero no fue hasta marzo de este año que el media punta debutó con el primer equipo, arropado por la exfigura del club, Zlatan Ibrahimovic, quien se deshizo en elogios hacia el juvenil mexicoamericano.

El futbolista no se distingue por su capacidad goleadora como por sus múltiples asistencias, una de las características más marcadas en su juego. Para la buena fortuna del Tricolor, marcó cuando más se necesitaba, a menos de 15 minutos de quedar eliminados de la Copa del Mundo Sub-17.



Eduardo García.

La Selección Mexicana vivía su momento más complicado en el en el Mundial Sub-17 de Brasil, y encontró en su portero al héroe que le dio vida.

Eduardo García Mendoza, arquero de las Chivas, se puso la capa ante una Holanda que constantemente agobió el marco tricolor durante los 90 minutos de la semifinal, aunque el momento en el que realmente se erigió como figura llegó con la tanda de penaltis.

El 1-1 en el marcador orilló a lo que muchos consideran un volado, pero no lo fue. El cancerbero del Rebaño Sub-17 atajó tres tiros desde los 11 pasos, provenientes de la máquina de futbol total.

García, nacido en Guadalajara el 11 de julio del 2002, llegó al duelo ante los Tulipanes habiendo concedido sólo dos goles en el certamen, ambos contra Italia. En los cuatro encuentros restantes, dejó su meta en cero.

Para quien no lo conoce, podría tratarse de una novedad, pero el joven guardameta se ha caracterizado por defender su portería con tal fiereza que, con algo de ayuda de sus compañeros, la victoria es casi una garantía.



Marco Ruiz.

Una victoria separa a Marco Antonio Ruiz de ser el tercer entrenador en la historia en conseguir un título de Copa del Mundo Sub 17 con la Selección Mexicana. El tamaulipeco guía al combinado nacional que el domingo disputará la final del Mundial de la categoría que se celebra en Brasil.

El "Chima" se integró al equipo de trabajo de Selecciones Nacionales en 2011 en donde se ha hecho cargo de diferentes categorías menores como: Sub 15, Sub 16, Sub 17, Sub 18, Sub 20 y Sub 21.

Hace dos años Ruiz fue eliminado en cuartos de final del Mundial Sub-20 por lo que tomó el actual torneo como revancha persona. El "Chima" debutó como futbolista a los 16 años vistiendo la camiseta del Tampico Madero. Como mediocampista defendió también los colores de Tigres, Querétaro, Pachuca, Guadalajara y terminó su trayectoria dentro de las canchas con el San Luis en la división de Ascenso.

En 2005 Jesús Ramírez se convirtió en el primer entrenador mexicano con un título de Copa del Mundo de la FIFA al consagrarse con México en el Mundial Sub 17 de Perú. Raúl Gutiérrez continuó en 2011 en la misma categoría.