logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Foto del día: Peligro latente

Fotogalería

Foto del día: "Peligro latente"

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Los Ángeles Dodgers y Selección Mexicana de Beisbol jugarán encuentros amistosos

La Selección Mexicana de Beisbol se prepara con partidos ante los Dodgers de Los Ángeles.

Por El Universal

Noviembre 05, 2025 05:37 p.m.
A
Los Ángeles Dodgers y Selección Mexicana de Beisbol jugarán encuentros amistosos

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- México quiere trascender nuevamente en el próximo Clásico Mundial de Beisbol y a cuatro meses del arranque de la justa, ya prepara lo que será su año mundialista.

Este miércoles se oficializó que la Selección Mexicana de Beisbol sostendrá dos partidos de preparación antes de su debut y uno será frente a los actuales campeones de las Grandes Ligas, los Dodgers de Los Ángeles, el 4 de marzo.

El otro juego será un día antes (3 de marzo) ante los Diamondbacks; a falta de confirmación, ambos encuentros se llevarían a cabo en el Chase Field de Arizona.

"Se dieron a conocer dos juegos de preparación que tendrá la selección mexicana previo a su participación en el World Baseball Classic, incluido un juego contra los actuales campeones", informaron mediante la cuenta de MLB México.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

México debuta en el Clásico Mundial el 6 de marzo frente al combinado de Reino Unido.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Los Ángeles Dodgers y Selección Mexicana de Beisbol jugarán encuentros amistosos
Los Ángeles Dodgers y Selección Mexicana de Beisbol jugarán encuentros amistosos

Los Ángeles Dodgers y Selección Mexicana de Beisbol jugarán encuentros amistosos

SLP

El Universal

La Selección Mexicana de Beisbol se prepara con partidos ante los Dodgers de Los Ángeles.

Barcelona rescata empate pese a fragilidad defensiva
Barcelona rescata empate pese a fragilidad defensiva

Barcelona rescata empate pese a fragilidad defensiva

SLP

EFE

Países Bajos deja sin final a México en Mundial Sub17
Países Bajos deja sin final a México en Mundial Sub17

Países Bajos deja sin final a México en Mundial Sub17

SLP

EFE

Las aztecas lucharán por la medalla de bronce ante Brasil

FIFA presenta el Premio FIFA de la Paz: el Futbol Une el Mundo
FIFA presenta el Premio FIFA de la Paz: el Futbol Une el Mundo

FIFA presenta el Premio FIFA de la Paz: el Futbol Une el Mundo

SLP

El Universal

La FIFA anuncia la creación del Premio FIFA de la Paz para unir a personas de todo el mundo a través del futbol.