Países Bajos deja sin final a México en Mundial Sub17

La selección mexicana perdió este miércoles 1-0 ante Países Bajos en las semifinales del Mundial femenino sub-17 y luchará por la medalla de bronce ante Brasil.

La selección norteamericana trazó un plan bien definido desde el principio, aceptar la pérdida de la posesión de balón y esperar su momento para amenazar al contragolpe.

La presión de las mexicanas provocó varios robos de balón, ero no eran capaces de generar ocasiones de peligro. En defensa, la línea de cuatro defensas fue muy efectiva y la portera Valentina Murrieta, uno de los nombres propios del torneo, abortó los tímidos acercamientos entre los tres palos.

En el minuto 29, la neerlandesa Tess van der Vliet robó un balón en el centro del campo y disparó desde fuera del área un potente derechazo que se estrelló en el larguero, en la mejor ocasión de la primera mitad.

Tras el paso por vestuarios, México trató de buscar adelantarse en el marcador. Estuvo cerca en una doble ocasión, que finalizó con un escorado disparo de la escurridiza Joselyn Solis desde el pico del área, que no acertó a atrapar el balón en primera instancia la portera neerlandesa Maren Groothoff.

Una buena triangulación de Países Bajos en el minuto 68 acabó en las botas de Lina Touzani, que resolvió a la perfección y puso a las suyas por delante, 1-0, en el minuto 68.

Se lanzó con todo México a por el empate, pero la precipitación y el paso de los minutos jugaron en contra de las jugadoras de Miguel Gamero, que tuvieron la última en una lejanísima falta y que se topó con el larguero en otro exceso de confianza de Groothoff.

Las americanas no pudieron mover el marcador y disputarán el bronce en la final de consolación ante Brasil. Por su parte, Países Bajos se enfrentará en el gran final a Corea del Norte, vigente campeona del mundo, que busca su cuarto título de la categoría.