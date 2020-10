Los cambios en la agenda televisiva de la NFL

Entre tanto movimiento en el calendario de la NFL, la agenda televisiva en México también ha sido sacudida y obligada a hacer cambios.

Con los duelos pospuestos de este domingo, como el de Patriots-Broncos y Titans–Bills, para lunes y martes, respectivamente, los canales con derechos en nuestro país ajustaron su programación.

Fox Sports 2 tenía la visita de Buffalo a Tennessee, pero ahora será la de los Rams de Los Ángeles a Washington (12:00 horas).

Mientras que Denver en Nueva Inglaterra ya no será transmitido por el Canal 9, por lo que Televisa recibió el Miami vs San Francisco (15:05), y Fox Sports 2 absorbe Indianapolis-Cleveland (15:25).

Filadelfia vs Pittsburgh (12:00 horas) se queda en Izzi, Oakland vs Kansas City (12:00) y Giants de Nueva York vs Dallas (15:25) en Fox Sports.

El resto de los cotejos estarán disponibles en Game Pass o en pago por evento de Sky, menos el domingo por la noche, entre Minnesota y Seattle, que pasará por ESPN.