Los Chiefs llegan a Miami para el Super Bowl LIV

Durante la celebración del título de la Conferencia Nacional, el entrenador de los Chiefs de Kansas City, Andy Reid declaró en tono de broma qué haría una dieta exprés para conseguir que su ropa de playa le quedara de nuevo.

No sabemos si Reid en realidad bajo de peso, pero su equipo guiado por el quarterback Patrick Mahomes usó unas camisas hawaianas blancas tapizadas de flores rojas que concuerda con la sede del Super Bowl y con los colores del equipo.

Bueno si sabemos qué pasó con Reid—perdón coach por evidenciarlo— pero no logro su meta ya que vistió de una forma más tradicional con un traje oscuro. Apenas el avión tocó tierra en Miami, de la ventanilla de pilotos salió una bandera con la punta de flecha y la leyenda Chiefs Kingdom.

En su primera aparición en 50 años en un Super Bowl, los Chiefs actuarán como locales administrativos debido al sistema de alternancia año con año que emplea la NFL para designar la organización que tendrá algunos privilegios como la selección del jersey de local o visitante.

Para que sus jugadores no extrañen el ambiente de Arrowhead, la familia Hunt, dueños del equipo pagó el viaje de cerca de 2 mil empleados y familiares para que todos puedan ser parte de la experiencia del gran juego.

Los Chiefs se enfrentarán el domingo 2 de febrero a los 49ers en el Hard Rock Stadium. Será la undécima ocasión que el Super Bowl se lleve a cabo en Miami, la ciudad que más veces ha sido sede.