Los Chiefs quieren albergar el Super Bowl y Final Four

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ST. JOSEPH.- Los Chiefs de Kansas City se están preparando para albergar el Super Bowl y el Final Four en su abovedado reemplazo de 3,000 millones de dólares para el envejecido Arrowhead Stadium, que aún no ha iniciado obras, pero se espera que esté listo a tiempo para la temporada de futbol americano de 2031.

El presidente de los Chiefs, Mark Donovan, manifestó que las conversaciones con la NFL han continuado sobre la posibilidad de organizar el Super Bowl en 2033, 2034 o 2035. También se "persigue agresivamente" el partido por el campeonato nacional del baloncesto universitario.

El SoFi Stadium en Inglewood, California, albergará el Super Bowl la próxima temporada. Atlanta y el Mercedes-Benz Stadium recibirán el partido por el campeonato de la NFL en 2028. El Allegiant Stadium en Las Vegas fue designado para la edición de 2029, mientras el nuevo estadio de los Titans en Nashville, Tennessee, albergará el Super Bowl en febrero de 2030.

El Final Four ya fue adjudicado hasta abril de 2031.

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El Ford Field en Detroit albergará las semifinales y el partido por el campeonato después de la próxima temporada, y el Allegiant Stadium recibirá el Final Four en 2028. El Lucas Oil Stadium en Indianápolis lo albergará al año siguiente, el AT&T Stadium en Dallas será sede de la edición de 2030 y el Mercedes-Benz Stadium albergará los partidos en 2031.

Los Chiefs presentaron la semana pasada las primeras imágenes del diseño de su estadio totalmente cerrado, que se construye al otro lado de la frontera estatal en Kansas City, Kansas. El equipo eligió un techo permanente completamente translúcido, en lugar de un diseño retráctil, y asientos para unas 70,000 personas —más que la mayoría de los estadios modernos que se construyen en la NFL.

El diseño en sí toma señales evidentes del Arrowhead Stadium, el hogar de los Chiefs desde hace mucho tiempo, uno que acaba de albergar partidos de la Copa del Mundo de futbol.