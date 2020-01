Los Cowboys hacen oficial la salida de Jason Garrett

Los Dallas de Cowboys anunciaron que Jason Garrett, su entrenador en jefe, no continuará en el puesto, luego de una semana de incertidumbre, en el que no definían el futuro del que fue su head coach durante la última década.

"Fue un camino sinuoso que tardó una semana en llegar a su conclusión, pero los Cowboys han optado oficialmente por separarse de Jason Garrett", dice el comunicado de los Cowboys, que fue publicado el domingo por la tarde.

Garrett culminó el domingo pasado una temporada decepcionante con los Cowboys, en la que terminó con ocho ganados y ocho derrotas. Además, permaneció diez años en el cargo, en el que sólo calificó al equipo en tres ocasiones a los playoffs en diez temporadas que los entrenó.

En ese lapso no disputó ningún Super Bowl y ni siquiera calificó un juego por el Campeonato de la Conferencia Nacional.

"Estamos extremadamente agradecidos con Jason Garrett por sus más de 20 años de servicio a los Dallas Cowboys como jugador, entrenador asistente y entrenador en jefe", señaló Jerry Jones, propietario y presidente de la franquicia. "Su nivel de compromiso, carácter y dedicación a esta organización ha sido sobresaliente en cada etapa de su carrera".

La organización no especificó si Garrett sería despedido. Lo anterior es poco probable, debido a que tiene contrato con el equipo hasta el 14 de enero próximo. Por lo anterior, se espera que simplemente no renueve el convenio con la franquicia.