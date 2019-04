Los duelos de Playoffs en la NBA

Se vienen los Playoffs de la temporada 2018-2019 de la NBA y aquí tenemos una previa de todos los enfrentamientos entre los 16 equipos que consiguieron su boleto a la postemporada.



Conferencia Oeste



Golden State Warriors (1) - Los Angeles Clippers (8)

Los Clippers comenzaron la temporada con la suposición de que ganarían un máximo de 35 juegos. Bajo la dirección de Doc Rivers, la quinteta de Los Angeles consiguió 48 victorias, aun luego de traspasar a Tobias Harris en febrero. Una vez superada la expectativa inicial, no tienen nada que perder, y de ganar, por imposible que parezca, habrán echado al actual campeón de la NBA y serio aspirante a repetir.



Houston Rockets (4) - Utah Jazz (5)

Uno de los duelos más parejos en estos Playoffs. Los Rockets y su poderosa ofensiva, encabezada por James Harden, buscarán repetir la historia del año pasado, cuando eliminaron al Jazz en las semifinales del Oeste. En frente tendrán a la defensiva más eficiente de 2019, liderada por Rudy Gobert, candidato a Mejor Jugador Defensivo del Año.



Portland Trail Blazers (3) - Oklahoma City Thunder (6)

Los Portland Trail Blazers vivieron un claro declive desde la pausa por el All-Star; sin embargo, aspiran a salir vencedores de la mano de Damian Lillard, ante la baja por lesión de Jusuf Nurkic. Para lograrlo, deberán pasar sobre dos monstruos de la defensa: Paul George y Russell Westbrook.



Denver Nuggets (2) - San Antonio Spurs (7)

Denver saldrá con la satisfacción de saber que fue el segundo mejor de la Conferencia durante la temporada regular. Si bien no parece una misión imposible, su falta de experiencia en postemporada podría pasar factura cuando enfrenten a una franquicia que, por vigésimo segundo año consecutivo, se encuentra en estas instancias.



Conferencia Este



Milwaukee Bucks (1) - Detroit Pistons (8)

Los Bucks no sólo cuentan con el mejor récord de la temporada regular (60-22), tienen en Giannis Antetokounmpo a uno de los dos candidatos a convertirse en el jugador más valioso, además de lo bien que ha caído la llegada de Mike Budenholzer al banquillo. Son favoritos para llevarse la serie sobre unos Pistons que verán una versión disminuida de su estrella, Blake Griffin, debido a problemas físicos.



Boston Celtics (4) - Indiana Pacers (5)

Los Celtics fueron objeto de críticas por no alcanzar los objetivos de fase regular que su afición se planteó al inicio de la temporada. Ahora, con ligera condición de favoritos, tratarán de dejar fuera a una quinteta de Indiana que ubica a Bojan Bogdanovic como su referente en el ataque, teniendo en cuenta la baja de Victor Oladipo.



Philadelphia 76ers (3) - Brooklyn Nets (6)

Aunque está en duda la presencia del camerunés Joel Embiid para los primeros dos juegos, los Sixers son amplios favoritos para triunfar en la serie y algo más. Las adiciones de Jimmy Butler y Tobias Harris a su roster representan una obligación para acceder a la siguiente ronda. No aplastar a unos Nets que cerraron con irregularidad sería un rotundo fracaso en Filadelfia.



Toronto Raptors (2) - Orlando Magic (7)

Los Raptors viven la mejor etapa en su historia. Seis temporadas consecutivas accediendo a Playoffs los motivan a buscar algo más que la final de Conferencia, por lo que pasar sobre el Magic no es más que una obligación en Toronto. Kawhi Leonard se perfila para brillar en esta fase final de la temporada.