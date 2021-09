Los entrenadores hablan luego del triunfo de México sobre Costa Rica

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 6 (EL UNIVERSAL).- Jorge Theiler, auxiliar técnico de Gerardo Martino resopla aliviado. La misión que se le dio fue cumplida. Se quita el cubrebocas, se limpia el sudor… Y se pone en plan de inquisidor:

"Fue una victoria muy importante, se jugó bien en el primer tiempo, en el segundo nos costó por los cambios ofensivos del rival y nos metimos un poquito atrás… Realizamos un gran primer tiempo, y a pesar del segundo, México fue justo ganador. Se sumaron tres puntos que son muy buenos".

Y se suman ya seis: "Son seis puntos de gran valía. Pero son catorce juegos los que faltan, aunque ganar de visitante ante Costa Rica, uno de los candidatos, es bueno. La clave es que el grupo de jugadores quieren llegar al Mundial de Qatar, y lo demuestran con trabajo y dedicación, eso es muy meritorio".

Con Gerardo Martino, quien estuvo ausente por la operación a la que fue sometido en la retina, hubo "comunicación permanente, estuvo al pendiente en todo momento".

De la salud de Alexis Vega, comentó: "Se le harán los estudios pertinentes y daremos la comunicación".

Acerca de la falta de contundencia, mencionó: "es cosa de analizarlo, hoy estamos contentos con el triunfo y hay que pensar en el juego contra Panamá. Como siempre hay cosas para corregir y ver cómo se corrigen".

Sobre Costa Rica, dijo: "Tiene un gran entrenador y jóvenes de jerarquía. Hoy hizo un gran segundo tiempo, nos complicaron bastante después de los primeros 15 minutos. Tiene un gran plantel, es la tercera vez que los enfrentamos y han sido juegos parejos

DECLARACIONES DE LUIS FERNANDO SUÁREZ. Luis Fernando Suárez se ve agotado y harto. Las preguntas de la prensa de Costa Rica van en todos sentidos.

¿Cuál es su análisis del juego?

"Fue un juego muy parejo. Las posibilidades se decantaron para los dos, aunque no muchas… Tuvieron una y la concretaron. Mejoramos al adelantar líneas y recuperar la pelota… No hubo muchas posibilidades, México se plantó bien. Nos faltó profundidad, hasta el segundo tiempo donde tuvimos oportunidades. Los últimos quince minutos lo pudimos igualar".

¿Siente que le faltó muchísimo trabajo a Costa Rica?

"Nos faltó profundidad. Es la misma repuesta que di en la primera pregunta".

¿El tiempo que tiene le ayudará para salir del bache?

"Si lo creo. De un partido a otro mejoró mucho el equipo. Cuando se tiene un resultado negativo es difícil mirar lo positivo. Es verdad, el técnico de una selección no te da tiempo. Si hubiéramos tenido a Campbell ante Panamá, otra cosa hubiera sucedido. Tenía un problema en el tobillo, y respondió bien. Él pidió entrar de cambio. Me gustó Jimmy Marín, me gustó Bryan Ruíz, en la propuesta de tener la pelota muchísimo más".

¿Con este nivel mostrado, se podrá clasificar de manera directa al Mundial?

"Sí, creo que tenemos con qué clasificar".

¿Los actuales jugadores saben de lo que se trata defender la camiseta de Costa Rica?

"Veo que hay un equipo comprometidos, si no se dan los resultados es por otra circunstancia. Saben el peso de la camiseta. No veo jugadores que se arruguen. No tengo queja de ellos".