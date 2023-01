Los eventos deportivos más importantes del 2023

A-AA+

El 2023 está comenzando y con ello se tiene que marcar en el calendario los eventos deportivos más importantes que sucederán dentro de los próximos 365 días.

El 2022 quedó marcado por ser año mundialista, sin embargo, ahora comienza el camino para los Juegos Olímpicos de París 2024, además de la realización de los magno eventos de la Liga MX, F1, NFL, NBA, MLB y Champions League, por mencionar algunos.

Aquí te presentamos las fechas deportivas que no te puedes perder durante este 2023.

ENERO DE 2023

6 de enero - Regresa la Liga MX con el torneo Clausura 2023

15 al 29 de enero - Se realizará el Australian Open 2023

FEBRERO DE 2023

1 al 11 de febrero - Mundial de Clubes de la FIFA

12 de febrero - Se realizará el Super Bowl LVII

14 de febrero - Comienza la fase de octavos de final de la Champions League

17 al 19 de febrero - Se realizará el All Star NBA

MARZO DE 2023

5 de marzo - Inicia la temporada 2023 de la Fórmula 1 con el GP de Barhéin

8 al 21 de marzo - El Clásico Mundial de beisbol en Japón, Taiwán y Estados Unidos.

30 de marzo - Inicia la temporada de la MLB

ABRIL DE 2023

20 de abril - Inicia la temporada de la LMB

29 y 30 de abril - Padres de San Diego vs los Gigantes de San Francisco en México

MAYO DE 2023

28 de mayo al 11 de junio - Se realizará Roland Garros

28 de mayo - Final del torneo Clausura 2023 de la Liga MX

31 de mayo - Final de la Europa League en Budapest

JUNIO DE 2023

1 al 18 de junio - Final de la NBA

10 de junio - Final de la Champions League en Estambul

1 de julio - Se realiza el Tour de Francia

JULIO DE 2023

3 al 16 de julio - Se realizará Wimbledon

20 de julio al 20 de agosto - Copa del Mundo Femenil a realizarse en Australia y Nueva Zelanda.

AGOSTO DE 2023

28 de agosto al 10 de septiembre - Se realizará el US Open

OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2023

20 de octubre al 5 de noviembre - Se realizará los Juegos Panamericanos en Santiago de Chile

27, 28 y 29 de octubre - Gran Premio de México 2023

24 al 26 de noviembre - Final de la temporada 2023 de la Fórmula 1.