Los futbolistas de la Liga MX que han roto la cuarentena

En la pandemia provocada por el coronavirus las recomendaciones principales son lavarse muy bien y muy seguido las manos, no salir de casa y evitar todo contacto.

Pero parece que eso no les importó mucho a algunos futbolistas que han roto la cuarentena por considerar más importante hacer otro tipo de actividades. Aquí un recuento:

PUMAS

A algunos jugadores de los Pumas de la Universidad se les hizo fácil, a mediados de marzo, salir de su encierro e irse a jugar pádel juntos, con el pretexto de no perder la forma física.

Todo iba bien, quizá nadie se hubiera enterado que Alan Mozo, David Cabrera, Sebastián Saucedo y Juan Pablo Vigón se habían ido a jugar, pero a Mozo se le ocurrió subir algunas fotos del encuentro en redes sociales, lo que desató varias críticas y una fuerte llamada de atención de su directiva.

EDUARDO "CHOFIS" LOPEZ

Un viejo conocido en lo que a indisciplina se refiere es Eduardo López, el llamado "Chofis", quien ya tiene un expediente grueso en eso de portarse mal. En la cuarentena no podía ser la excepción.

El volante del Guadalajara fue captado en plena calle oyendo música regional mexicana en una especie de verbena popular y sin cubrebocas. El video lo subió su novia a las redes.... Se habla de una fuerte multa de parte de su directiva.

GERARDO ARTEAGA

La pasión por los autos del defensa de Santos Laguna Gerardo Arteaga fue más grande que su responsabilidad. Hay imágenes del futbolista en la ciudad de Guadalajara en un taller de autos y en una autopista en donde se practican arrancones. Sin lugar a dudas estaba muy lejos de donde debería guardar cuarentena.

JONATHAN OROZCO

El portero de Santos Laguna, Jonathan Orozco, lo hizo al revés. El guardameta no salió de su casa, sino qué metió a varias personas en un lugar cerrado para festejar su cumpleaños 34, lo que parece más que una mala decisión.