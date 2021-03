Los futbolistas que despreciaron al "Tri" y se quedaron sin Olímpicos

Mal, la pasaron muy mal ayer domingo en el Estadio Jalisco algunos mexicanos que decidieron irse a jugar por Estados Unidos en vez de elegir a la Selección Mexicana. Jugadores que ya no podrán asistir a Juegos Olímpicos y a los que también se les cierra la oportunidad de llegar a Selección mayor, sí la del "Tata" Martino.

El portero México-Estadounidense, David Ochoa, fue el más frustrado, ya que no sólo quedaron fuera de Tokio, sino su error contra Honduras fue determinante para eliminación de Estados Unidos. Este futbolista alguna vez ya había sido convocado por México a selecciones menores, pero decidió que lo mejor era jugar para USA.

Mauricio Pineda es de padres mexicanos, de Durango y prefirió jugar para Estados Unidos, hoy no tendrá participación olímpica. Mismo caso que Julián Araujo, jugador que le llenaba el ojo incluso a Gerardo Martino, pero él prefirió ir al equipo dirigido por Jason Kreis y ahora no tienen ni olímpicos ni la confianza del 'Tata' para una nueva oportunidad en el Tricolor.

Y así, se suman Sebastián Soto, Uly Llanez, Alejandro Méndez, Sebastián Saucedo, quienes en su afán de vivir el sueño americano, se han quedado sin olímpicos, sin Selección Mexicana y sin nada.

Por eso desde Viena, suspira Efraín Álvarez otro de los México-Estadounidenses que juega en el Galaxy pero que decidió ir con "Tata" Martino en vez de a Estados Unidos.