Los Gallos Blancos reciben al Pachuca

México.- La actividad de la fecha 4 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX cierra la tarde de este domingo en La Corregidora con un duelo de equipos que no han tenido un buen comienzo: el Querétaro y el Pachuca.

Para ambos cuadros el partido es vital; los locales no han ganado en el campeonato (1 empate y 2 derrotas, 3 goles a favor y 5 en contra) y vencer a los hidalguenses sería oxigeno puro para el técnico chileno Esteban González-

Esteban Solari tampoco ha tenido un buen comienzo al frente de los Tuzos: 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota, 2 goles a favor, 3 en contra. Le urge al argentino comenzar a demostrar que su designación como DT de los hidalguenses no fue una ocurrencia.

No pinta como un duelo atractivo, pero la necesidad de ambos puede resultar en un compromiso abierto, donde ambos cuadros luchen por los 3 puntos para no rezagarse en a clasificación.

Los Gallos Blancos deben hacer pesar La Corregidora, y estos compromisos son los que no deben dejar escapar; si la visita se lleva aunque sea un punto sería un pésimo resultado para los de casa.

Los Tuzos, por plantel, están más obligados a salir airosos y este tipo de rivales son los que deben superar para ir acumulando puntos que les ayuden a obtener el pase a la Liguilla; tropezar ante los Gallos confirmaría que en este certamen el Pachuca irán más con el papel de "relleno" que con el de "protagonista".

El partido Querétaro-Tuzos, que podrá ser visto a través de la plataforma Fox, está programado para arrancar a las 17:00 horas de este domingo 1 de febrero en el estadio La Corregidora; el árbitro central será Fernando Hernández Gómez, quien será asistido por Enedina Caudillo Gómez y Erik Durán Martínez.