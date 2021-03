Los halagos del director de Red Bull a "Checo" Pérez tras el GP de Bahrein

En el primer Gran Premio de la temporada, en Bahrein, Sergio "Checo" Pérez estuvo a punto de no arrancar la carrera por una falla en el monoplaza de Red Bull.

Momentos después, el bólido encendió, el mexicano ya no pudo iniciar desde la posición 11 y comenzó desde el pitlane su participación en el circuito de Sakhir.

La carrera avanzaba y el tapatío subía puestos, hasta que finalizó en el quinto sitio, esto, sorprendió a los fanáticos de la Fórmula 1 y al director de Red Bull, Christian Horner.

"Me quito el sombrero ante Checo Pérez, fue una gran recuperación la que tuvo saliendo desde el pitlane", declaró Horner para Sky Sports.

"Ha demostrado su experiencia, mantuvo la cabeza muy tranquila, se perdió la comunicación con el coche y él tomó el control de la situación", agregó.

Por último, Horner destacó que "Checo" ayudó a la escudería a sumar unidades. "Logró una carrera con puntos importantes".