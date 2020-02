Los horarios y transmisiones de la fecha 6 en la Liga MX

Comienza la Jornada 6 del Clausura 2020, llegamos al primer tercio del certamen y aquí te dejamos los horarios y los canales donde podrás ver los encuentros:



Atlético de San Luis vs León

Viernes 19:00 - ESPN



Morelia vs Xolos

Viernes 21:00 - TV Azteca



Pachuca vs Puebla

Sábado 17:00 - Fox Sports



Toluca vs Pumas

Sábado 17:00 - TUDN



América vs Atlas

Sábado 19:00 - TUDN



Monterrey vs Juárez

Sábado 19:06 - Fox Sports



Chivas vs Cruz Azul

Sábado 21:00 - TUDN, TV Azteca, Chivas TV



Necaxa vs Gallos Blancos

Domingo 16:00 - TUDN



Santos vs Tigres

Domingo 18:45 - Fox Sports