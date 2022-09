Los jugadores del Tri que se quedarán sin Mundial

México.- Gerardo Martino, técnico de la Selección Mexicana, dio a conocer la lista de 31 futbolistas que irán a la gira en California, para los juegos contra Perú en Pasadena y Colombia en San José. De lógica marca que de estos 31 futbolistas, saldrán los 26 que irán a la Copa del Mundo de Qatar 2022.

Así que se dará de baja a cinco, más los que fueron parte del proyecto y no fueron llamados… Esos, se supone, ya no alcanzaron boleto, no irán al Mundial.

CARLOS ACEVEDO

Todos pensaban que el joven portero del Santos Laguna le había ganado la carrera a Rodolfo Cota de León, pero parece que al final no, no será así. Carlos Acevedo a sus 26 años, deberá esperar hasta el mundial en México-Estados Unidos y Canadá, para poder subirse al Tricolor.

Al menos que haya un milagro.

JULIÁN ARAUJO

El lateral de origen mexicano, que juega en el LA Galaxy, poco a poco perdió protagonismo en el Tricolor y al final fue olvidado. El nivel de Jorge Sánchez y Kevin Álvarez, hacía imposible el llamado de Julián Araujo.

EMILIO LARA

No el alcanzó al novato americanista Emilio Lara para subirse al avión a Qatar, a pesar de la campaña mediática que algunos le hicieron a favor.

LUIS REYES

El único elemento del bicampeón Atlas que tenía posibilidades de ir a la Copa del Mundo era Luis Reyes, pero no convenció a Gerardo Martino. Una muestra de que el ser campeón no te garantiza ser seleccionado mexicano.

SEBASTIÁN CÓRDOVA

Algunas buenas, pero bastantes malas, acabaron definiendo el futuro de Sebastián Córdova quien no pudo mantener nivel para ser mundialista.

JAVIER HERNÁNDEZ

Por más que pidió perdón, por más que muchos se disculparon por él, nada le valió al “Chicharito” Javier Hernández. Se habla que la “cruz” se la puso Gerardo Martino, la realidad es que esto vino de mucho más arriba.

RODOLFO PIZARRO

El llamado fue Rodolfo Pizarro durante la segunda parte del ciclo mundialista fue el más cuestionado para Gerardo Martino. Al final, la lógica predominó y el jugador de Monterrey se quedará.