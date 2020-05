Los jugadores que Chivas ha exportado a Europa

El Club Guadalajara mantiene el orgullo de generar futbolistas mexicanos y exportarlos a Europa, para que tengan una carrera destacada y representen los valores rojiblancos.

Futbolistas históricos se han formado en las fuerzas básicas, debutaron con el Rebaño y algunos han viajado al Viejo Continente. Otros no tuvieron tiempo para llegar al primer equipo y fueron fichados antes. Por último, un puñado fueron contratados por las Chivas y, posteriormente, por un club europeo.

Aquí, en el aniversario 114 del Guadalajara, te presentamos sus mejores exportaciones:

CARLOS SALCIDO

Un histórico del Rebaño y la Selección Mexicana tuvo una sólida trayectoria en Europa. Primero, al jugar con el PSV Eindhoven, en el cual conquistó dos títulos de liga y, posteriormente, en el Fulham de Inglaterra.

El Sasa nunca olvidó su paso por Chivas, al que regresó en la etapa final de su carrera y se le cumplió el sueño de ser campeón, al conquistar el Clausura 2017.

JAVIER HERNÁNDEZ

El Chicharito fue la gran bomba cuando firmó, antes de la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010, con el Manchester United, donde estuvo cuatro años, en los cuales conquistó dos Premier League.

Posteriormente, Hernández firmó con el Real Madrid, donde estuvo una campaña. Tras salir de la capital ibérica, no encontró estabilidad, al jugar con el Bayer Leverkusen, West Ham y Sevilla. Hoy se encuentra en LA Galaxy de la MLS.

CARLOS VELA

Nunca jugó en el primer equipo, ya que se fue con 16 años de edad a Londres, para jugar con el Arsenal. Debido a que llegó muy joven a la Premier League, fue cedido a varios equipos, como el Celta de Vigo, Salamanca y Osasuna.

Regresó con los Gunners, con mucha irregularidad, por lo que se fue al West Bromwich. En 2011 pisa en la Real Sociedad, que posteriormente lo ficha y tiene su mejor rendimiento. Hoy, al igual que Hernández, está en Los Ángeles, pero con el LAFC.

FRANCISCO RODRÍGUEZ

A pesar de que vistió las camisetas del América y Cruz Azul, el Maza representó un orgullo para el Rebaño, cuando firmó con el PSV Eindhoven, tras el título del Apertura 2006. El alto defensor se unió con Salcido en Europa.

El zaguero también tuvo un paso por el Sttutgart de la Bundelisga, donde sólo estuvo un año.

OMAR BRAVO

Probablemente el último ídolo rojiblanco. El delantero tuvo un paso fugaz por el Deportivo la Coruña.

MARCO FABIÁN

A Marquito se le cumplió el sueño cuando fichó por el Eintracht de Frankturt en 2015. En tres temporaradas en Alemania, conquistó la Copa, al vencer al Bayern Munich.

RAÚL GUDIÑO

Muy similar a la situación de Carlos Vela, el meta no debutó en Primera División antes de firmar con el Porto, a los 17 años de edad.

A pesar de que no se consolidó, se convirtió en el primer meta mexicano en jugar un partido de la Champions League, en 2014. Posteriormente, regresó a las Chivas, para perder la titularidad en manos de Antonio Rodríguez.

JOSÉ MANUEL DE LA TORRE

Mejor conocido como el Chepo, hoy entrenador del Toluca y campeón con las Chivas en la 1986-87 como futbolista y en el Apertura 2006 como timonel, emigró en 1988 al Real Oviedo de España, donde estuvo una temporada.

ULISES DÁVILA

El extremo lucía como la próxima promesa rojiblanca cuando fue firmado por el Chelsea. Para su mala fortuna, nunca encontró sitió en el equipo inglés y fue nómada en múltiples equipos, hasta que retornó a México, pero con Santos.

Carlos Salcedo, Carlos Peña y Oswaldo Alanís salieron a Europa tras jugar en Chivas, pero no se formaron en Verde Valle.