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Los Kinder Games 2026 ya tienen fecha

Por Romario Ventura

Abril 22, 2026 03:00 a.m.
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Los Kinder Games 2026 ya tienen fecha

Con el objetivo de fortalecer el desarrollo físico, mental y formativo de niños desde edades tempranas, el profesor Salvador Allende presentó los detalles de los Kinder Games 2026, un evento que apuesta por revolucionar la enseñanza del Taekwondo en las nuevas generaciones.

Este certamen destaca por implementar un modelo innovador que combina la práctica del arte marcial con dinámicas diseñadas para el desarrollo integral infantil. Entre sus principales atractivos se encuentran circuitos de acción motriz equipados con implementos de alta calidad, así como sistemas electrónicos de última generación que permiten una experiencia más profesional desde etapas formativas.

En el área de combate, se contará con petos electrónicos que podrán ser utilizados por niños a partir de los 8 años y con cintas verdes en adelante, tecnología que regularmente está reservada para competidores de nivel avanzado en eventos nacionales.

Asimismo, el programa contempla competencias de combate y destrezas técnicas dirigidas a participantes de 6 y 7 años en todas las cintas, esquema que se replicará en categorías de 8 y 9, 10 y 11, así como de 12 y 13 años, permitiendo una progresión acorde a la edad y nivel de los atletas.

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Los Kinder Games 2026 forman parte de un circuito internacional. El pasado 11 de abril se llevó a cabo una de sus fechas en McAllen, mientras que en mayo el evento arribará a San Luis Potosí. Posteriormente, la competencia continuará su recorrido en Europa, con sedes en Portugal del 19 al 21 de junio, y en España los días 26, 27 y 28 del mismo mes.

Previo a su realización en territorio potosino, también se preparan seminarios especializados impartidos por ponentes internacionales, enfocados en el combate de base y procesos de transición en atletas jóvenes. Estos serán gratuitos para quienes estén inscritos en el evento, y su sede será anunciada en próximos días.

Finalmente, se informó que la convocatoria permanece abierta para academias y colegios interesados en formar parte de esta iniciativa, la cual busca consolidarse como una plataforma de formación y competencia a nivel internacional para las nuevas generaciones del taekwondo.

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