Los Knicks ganan con sufrimiento

NUEVA YORK.- Jalen Brunson anotó 26 puntos y ayudó a que Nueva York tomara el control de un encuentro cerrado tras una serie de palizas propinadas por los Knicks, quienes superaron el miércoles 108-102 a los 76ers de Filadelfia.

Nueva York tomó así una ventaja de 2-0 en las semifinales de la Conferencia Este.

Pese a jugar sin el lesionado Joel Embiid, los 76ers dieron más pelea que en la paliza de 137-98 sufrida ante los Knicks en el primer duelo de la serie.

El encuentro del miércoles tuvo 25 cambios de ventaja y 14 empates. Ninguno de los equipos llegó a ostentar una delantera de más de siete puntos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Pero ese tipo de situaciones están hechas para Brunson, quien aportó la canasta que rompió el empate con 5:06 minutos por jugar y añadió otro tiro en suspensión para poner el marcador 103-99 con 3:45 restantes.

Luego, una canasta de Mikal Bridges dejó la diferencia en seis puntos. OG Anunoby sumó 24 puntos y el dominicano Karl-Anthony Towns aportó 20, además de contabilizar 10 rebotes y siete asistencias para los Knicks, cuya victoria en el duelo inicial los convirtió en el primer equipo en ganar tres partidos consecutivos de postemporada por al menos 25 puntos.

Tyrese Maxey anotó 26 puntos por los 76ers, que afrontan otra gran cuesta arriba después de quedar abajo 3-1 ante Boston en la primera ronda.

La serie se traslada a Filadelfia para el tercer encuentro, previsto para el viernes y el cuarto, que se llevará a cabo el domingo. Se verá si Embiid cumple su deseo de que el estadio esté lleno de aficionados de los Sixers o si los neoyorquinos logran colarse.

Se descartó a Joel Embiid por lesiones en la cadera derecha y el tobillo después de despertarse con molestias y no completar la sesión de tiros de los 76ers.

Pero los Sixers, que ganaron el segundo duelo en Boston sin él mientras todavía se recuperaba de una apendicectomía al final de la temporada, recibieron aportes de 19 puntos de Paul George y Kelly Oubre Jr.

VJ Edgecombe añadió 17 y los 76ers estuvieron cerca de salir airosos sin su pívot estelar.

Estuvieron al frente por última vez en el partido por 99-96 tras el triple de Oubre.