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Los Mellizos arrollan

Buxton pega jonrón de 3 carreras y Bradley poncha a 8 de los Nacionales

Por AP

Mayo 06, 2026 03:00 a.m.
A
Los Mellizos arrollan

WASHINGTON.- Byron Buxton conectó un jonrón de tres carreras, Brooks Lee impulsó otras tres y Taj Bradley ponchó a ocho en seis sólidas entradas para ayudar a que los Mellizos de Minnesota arrollaran el martes 11-3 a los Nacionales de Washington.

El jonrón de Buxton, su sexto en los últimos ocho juegos y su 11.º de la temporada, puso la pizarra 10-3 en la octava entrada. Lee se fue de 5-3 con dos dobles y Trevor Larnach añadió dos hits y dos carreras impulsadas.

Bradley (4-1) permitió dos carreras y cuatro hits. Otorgó dos bases por bolas.

Cade Cavalli (1-2) permitió seis carreras —tres limpias— en cuatro entradas por los Nacionales, que tienen marca de 4-13 en casa esta temporada.

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Kody Clemens recibió un pelotazo con dos outs en la segunda entrada y Luke Keaschall siguió con un sencillo dentro del cuadro antes de que Lee conectara un doble por la línea del jardín derecho para darles a los Mellizos una ventaja de 2-1.

Austin Martin conectó un sencillo antes de que Clemens y Keaschall recibieron base por bolas para llenar las bases sin outs en la cuarta. Martin anotó cuando Lee se embasó por un error de fildeo de Cavalli, y un elevado de sacrificio de Royce Lewis impulsó a Clemens, antes de que el doble de dos carreras de Larnach pusiera el juego 6-1.

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