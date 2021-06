"Los mexicanos nacemos donde nos da la gana", dice Funes Mori

Rogelio Funes Mori ya se siente mexicano, desde que recibió su carta de naturalización el Mellizo dice, abrazó la bandera y espera defender la camiseta de la Selección Nacional de la misma forma que lo hace con su equipo, el Monterrey.

"Creo que en la otra vida fui mexicano", dice convencido. En entrevista con el canal oficial de los Rayados, el delantero expresó su sentir de ser convocado al equipo que dirige Gerardo Martino. "Es un orgullo representar a este país, ser un mexicano más. He vivido mucho tiempo aquí, me siento uno más".

Es un sueño. "y cuando uno sueña las cosas se pueden lograr. Desde que llegué a México me sentí muy cómodo. Tengo un niño mexicano, en fin, estoy orgulloso y espero estar muchos años aquí. Yo creo que en la otra vida fui mexicano".

De pequeño Funes Mori llegó a los Estados Unidos con su familia buscando vivir el sueño: "Sí, viví mucho tiempo en Estados Unidos, sé que la gente que se pasa para otro lado para vivir su sueño y México a mí me dio eso, vivir el sueño".

Su familia "está muy contenta aquí... Desde que me entregaron el papel (la carta de naturalización), me sentí un mexicano más y es que México me ha dado todo, trabajo, seguridad (aunque ya fue asaltado en su casa)".

Su compromiso "es entregarme al 100 por ciento y demostrar el por qué fui llamado. Estoy preparado para jugar y responderé, esta convocatoria no va a ser la excepción, defenderé la playera con todo mi corazón y ojalá lleguemos lejos en la Copa Oro".

Dice que le encanta todo de México, hasta su comida: "Me gusta la salsa roja. Me encantan los tacos". Y para acabar con la polémica, es contundente: "Como decía Chavela Vargas, los mexicanos nacemos donde nos da la chin... gana".