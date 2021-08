Los mexicanos que compitieron por otros países en Tokio

CIUDAD DE MÉXICO (SinEmbargo).- Tres mexicanos han obtenido medallas olímpicas en Tokyo 2020 representando a otros países. Además hay al menos otros dos connacionales que en su momento dieron triunfos a la bandera tricolor y este año tuvieron que vestir otras casacas.



El mexicano Salvador Sobrino, entrenador de clavados de Australia, condujo a su pupila Melissa Wu a la medalla de bronce esta semana en plataforma de 10 metros. Wu sólo quedó abajo de las representantes de China y logró derrotar a la mexicana Gabriela Agúndez.

Al concluir su participación, y en entrevista con Fox Sports, Sobrino señaló: "Tuve problemas con mi contratación. No me dio seguridad la Federación. Me ofrecieron posición en Australia. Desgraciadamente así se manejó en México. No nos vamos porque queremos".

A finales de julio, la mexicana Gabriela Bayardo Schloesser, ex seleccionada nacional y representante del país en los Juegos de Río 2016, conquistó la plata junto con Steve Wijler, bajo la bandera de Holanda, al perder la final con la pareja surcoreana de An San y Kim Je Deok.

"Es un doble triunfo para México, yo ahora represento a los Países Bajos por la doble nacionalidad y me siento feliz porque tanto para ellos (México) como para nosotros se nos dieron las cosas", dijo Bayardo Schloesser.

A diferencia de otros atletas, Bayardo no dejó de competir por México debido a problemas con los dirigentes o por un interés económico. Después de los Juegos de Río 2016, se casó con un ciudadano holandés — Mike Schloesser — y comenzó a competir por ese país.

Bayardo era ya la primera holandesa en participar en el tiro con arco de unos Juegos Olímpicos y ahora es su primera medallista.

"Llegué con más preparación luego de Río y tenía más ganas de ganar, ahora todo lo veo diferente y lo disfruto más" agregó Bayardo. "Estoy dando lo mejor que puedo y tirando mejor en casa competencia".

ÓSCAR SALAZAR

En julio, un mexicano más se lleva el reconocimiento en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, aunque con medallas para Egipto. Se trata de extaekwondoin Óscar Salazar, que lejos de subir a pelear, suma un par de preseas más por su trabajo, pero ahora como entrenador de la selección del país africano.

Óscar Salazar, quien consiguió la plata para México en Atenas 2004, logró que la delegación egipcia obtuviera dos medallas de bronce en las ramas varonil y femenil.

La primera en subirse al podio fue Hedaya Malak, quien venció por 17-6 a la estadounidense Paige McPherson en la categoría de 67 kilogramos. Posteriormente, el atleta Seif Eissa alcanzó la tercera posición en la categoría de 80 kilogramos.

Óscar Salazar Blanco lleva desde 2019 entrenado a la selección de Egipto en un deporte que es muy representativo para su familia, pues no sólo él llevó a México varias medallas de oro, plata y bronce como en los Juegos Panamericanos. Su hermana Iridia Salazar Blanco obtuvo una medalla de bronce en la categoría de 57 kg en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 y también sumó medallas de los Panamericanos en dos de sus ediciones.

Ambos son hijos de Reinaldo Salazar, deportista de alto rendimiento que falleció a causa del coronavirus el 21 de julio de 2020. El gran entrenador mexicano de Taekwondo había estado luchando contra la enfermedad y días después su estado agravó provocándole la muerte.

Reinaldo ganó el Premio Nacional del Deporte en 2006. Fue entrenador nacional de sus hijos en Atenas 2004. Compitió en Taekwondo y fue acreedor de dos medallas del Campeonato Mundial de Taekwondo en 1977 y 1977 respectivamente, y otra en el Campeonato Panamericano de Taekwondo de 1978.

ESPN cuestionó a Salazar sobre si podría volver a México. Su respuesta fue dura contra las autoridades deportivas: "Sí me gustaría volver a México, pero ahorita no, gracias. La situación con la actual federación no es la mejor y no va a mejorar, tendría que salir esta federación, y en este caso o por lo menos dedicarme un año a mí y a mi familia, continuar con el trabajo porque vienen cosas importantes".

RUVALCABA Y MICHÁN

Jonathan Ruvalcaba, clavadista mexicano, participó en Tokio 2020 en el trampolín de tres metros sincronizados varonil, pero como representante de República Dominicana.

Nacido en Guanajuato, Ruvalcaba obtuvo su lugar en la justa deportiva en la prueba de trampolín 3 metros durante las semifinales de la Copa Mundial de Clavados.

Jonathan se nacionalizó como dominicano en 2019 para poder asistir a unos Juegos Olímpicos, pues México le negó la plaza en Río 2016.

Alberto Michán, jinete hípico mexicano-israelí, ganó medalla en los juegos de Centroamérica y del Caribe en Mayagüez 2010, medallista Panamericano en Guadalajara 2011 y quinto lugar individual en los olímpicos de Londres 2012. Este año representó a Israel.