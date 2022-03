Los momentos que marcaron la carrera Tomás Boy

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 8 (EL UNIVERSAL).- Decía don Carlos Miloc, el "Tigre Mayor", que fuera donde fuera, estuviera donde estuviera, se portara como se portara, Tomás Boy era un auténtico "Jefe".

Muchos lo recordarán como un técnico polémico, que no se quedaba callado y que presumía mucho de sus épocas de jugador, y es que como futbolista, sí lo fue.

SE GANÓ EL MOTE DE "JEFE". Tomás Boy Espinoza fue protegido de Dante Juárez, volante argentino del Necaxa que dicen, casi lo atropella en una ocasión cuando llegaba al club. Estuvo a punto de debutar con los entonces electricistas, pero antes de que eso sucediera lo vendieron y el equipo se transformó en el Atlético Español.

El 30 de diciembre de 1971, en un juego contra Pachuca, Tomás Boy debutó.

Boy Espinoza comenzó a forjar su leyenda y pronto, a pesar de su juventud lo llamaron "Jefe".

En la campaña 1973-74, llegó a su primera final, misma que perdió ante el Cruz Azul.

SE VA AL ATLÉTICO POTOSINO Y LLEGA A TIGRES. En la campaña 1974-75, Tomás Boy fue pasado al Atlético de San Luis, pero duró poco, su carácter hizo que el técnico pidiera su salida y a la próxima campaña Tigres se lo llevó.

Y ahí se consolidó portando el famoso número 8.

Tigres acababa de ascender, en sus primeras campañas pelearon por no descender, siendo Boy el único que destacaba.

Llegó Carlos Miloc a Tigres y las cosas cambiaron, tanto que pronto alcanzaron su primer título de Liga en la campaña 1977-78.

SE PUDO IR A ITALIA Y NO FUE EL MUNDIAL. El nombre de Tomás Boy comenzó a sonar tanto en México como en el resto del mundo. Vinieron varios equipos a verlo y hubo uno italiano que se lo quiso llevar, pero él dijo que no, porque: "No quería estar lejos de mi esposa".

Ese mismo año, José Antonio Roca decidió no llevarlo al Mundial de Argentina 1978.

Con la Selección de inicio no le fue bien, ya que en el Premundial rumbo a España 1982, el equipo mexicano fracasó. Tomás como el resto del equipo, no brilló.

EL SEGUNDO TÍTULO. Para la campaña 1981-82, Carlos Miloc regresó a Tigres y Tomás Boy volvió a brillar. La complicidad entre estos dos personajes le dio a los felinos su segundo título al derrotar al Atlante en serie de penaltis.

La veteranía le cayó al "Jefe", quien a pesar de eso brillaba en su equipo, y era fundamental en la Selección Mexicana de Futbol que se preparaba para el Mundial de 1986.

"JEFE" Y CAPITÁN. Tomás Boy se volvió en el líder de la Selección Mexicana y en el capitán, a pesar de la presencia de jugadores como Hugo Sánchez.

La leyenda cuenta que cuando los seleccionados eligieron a Boy para portar el gafete sobre Hugo hubo una seria discusión entre los dos, pero Bora Milutinovic, el técnico, le dio prioridad al "Jefe".

Tomás inició todos los juegos de México en el Mundial del 86, mas en el juego en los cuartos de final, la veteranía le pegó, salió de cambió y el Tricolor perdió en penaltis ante Alemania.

En la campaña 1987-88 se retiró del futbol mexicano. Jugo un año más en Estados Unidos y al fin colgó los tachones.