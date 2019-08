Los nexos de Carlos Ahumada con el futbol mexicano

Carlos Ahumada, empresario argentino, fue detenido en Argentina a petición de la justicia mexicana por defraudación fiscal. Ahumada se dio a conocer en México cuando quiso meterse al futbol en el 2002 al comprar al León.

Roberto Zermeño, entonces dueño de los Esmeralda, dijo que algunos amigos le recomendaron hablar con el empresario que quería entrar al futbol y se vieron en la oficina de Ahumada. "Lo que me pareció raro es que me lo pidió fiado", dijo Zermeño a la revista Proceso, "además prometió en traer a César Luis Menotti de técnico".

Al final, el empresario leonés vendió al equipo por 5 millones de dólares a Ahumada en pagarés, pero en dos meses descendió el equipo. Vino el estira y afloja, el argentino ya no quiso pagarle a Zermeño que lo demandó y le devolvieron el equipo.

Un año después, 2003, Ahumada lo volvió a intentar con Santos Laguna al que se lo compró al Grupo Modelo. Doce meses después el equipo lagunero estaba al borde de la quiebra y del descenso.

Vinieron las acusaciones contra Ahumada y el equipo que quedó a la deriva fue devuelto por Hacienda a Grupo Modelo.