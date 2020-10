Los números que ha dejado la NFL en tres semanas

A lo largo de las primeras tres semanas de la temporada 2020 de la NFL, se registró un promedio de 51.0 puntos por partido anotados (combinado de ambos equipos), el total más alto a lo largo de la tercera semana desde 1970. Seis equipos –los Green Bay Packers (40.7 puntos por partido), Seattle Seahawks (37.0), Buffalo Bills (31.0), Baltimore Ravens (30.3), Kansas City Chiefs (30.3) y Atlanta Falcons (30.0)– están promediando al menos 30 puntos por partido esta temporada, empatando la cuarta mayor cantidad de equipos en una sola temporada a lo largo de la tercera semana desde 1970.

Solamente dos temporadas tuvieron seis equipos promediando al menos 30 puntos a lo largo de sus primeros cuatro partidos de una temporada, y 2020 tiene la oportunidad de unirse o de superarlas. ?Las temporadas con las mayores cantidades de equipos promediando al menos 30 puntos por partido a lo largo de sus primeros cuatro partidos:

Temporada...Equipos?2002...6?1968...6?Muchos...5

2020...6*

*A lo largo de tres partidos



Todo por aire en Seattle. El mariscal de campo de Seattle Russell Wilson ingresa la cuarta semana como el líder de la liga en pases anotadores (14) e índice de pasador (139.0). Sus 14 pases anotadores significan la mayor cantidad por un jugador en los primeros tres partidos de su equipo en una temporada en los anales de la liga.

Con al menos tres pases anotadores el domingo en Miami (1:00 PM, hora de New York, FOX), Wilson superará a Peyton Manning (16 pases anotadores en 2013) para la mayor cantidad de pases anotadores por un jugador a lo largo de los primeros cuatro partidos de su equipo

en una temporada en la historia de la NFL. Tres de los anteriores cinco jugadores con al menos 14 pases anotadores a lo largo de cuatro partidos terminaron ganando el premio a Jugador más valioso (MVP, por sus siglas en inglés) esa temporada.

Los jugadores con las mayores cantidades de pases anotadores a lo largo de los primeros cuatro partidos de su equipo en una temporada en la historia de la NFL:

Jugador...Equipo...Temporada...Pases anotadores en los primeros cuatro partidos de un equipo

Peyton Manning#...Denver...2013...16

Sammy Baughhof...Washington...1943...14

Patrick Mahomes#...Kansas City...2018...14

Don Meredith...Dallas...1966...14

Kurt Warnerhof#...St. Louis Rams...1999...14

Russell Wilson...Seattle...2020....14*

*A lo largo de tres partidos?#Ganó el permio a Jugador más valioso (MVP) esa temporada



La semana pasada, Wilson lanzó cinco anotaciones y ninguna intersección en la victoria de la tercera semana de Seattle. Habiendo también lanzado cuatro anotaciones en la primera semana y cinco en la segunda, Wilson se convirtió en el primer jugador con al menos cuatro pases anotadores en cada uno de su tres partidos de su equipo en una temporada en la historia de la NFL.

Con al menos cuatro pases anotadores el domingo, Wilson se convertirá en el tercer jugador en los anales de la liga con al menos cuatro pases anotadores en al menos cuatro partidos consecutivos, uniéndose a Peyton Manning (cinco juegos en 2004) y al miembro del Salón de la Fama Dan Marino (cuatro en 1984).

Los jugadores con las mayores cantidades de partidos consecutivos con al menos cuatro pases anotadores en la historia de la NFL:

Jugador...Equipo...Temporada (semanas)...Juegos

Peyton Manning#...Indianapolis...2004 (Semanas 8-12)...5

Dan MarinoHOF#...Miami...1984 (Semanas 13-16)...4

Drew Brees...New Orleans...2011 (Semanas 15-17)...3

Patrick Mahomes#...Kansas City...2018 (Semanas 6-8)...3

Russell Wilson...Seattle...2020 (Semanas 1-3)...3*

*Racha activa

#Ganó el premio a Jugador más valioso (MVP) esa temporada



El brillo de Buffalo. Llegando a la cuarta semana, el mariscal de campo de Buffalo Josh Allen se ubica segundo en la NFL en yardas aéreas (1,038), pases anotadores (10) e índice de pasador (124.8). Es el cuarto jugador con al menos 1,000 yardas aéreas, 10 pases anotadores e índice de pasador de 120 o superior a lo largo de los primeros tres partidos de su equipo en una temporada en la historia de la liga.

Con al menos 300 yardas aéreas y dos pases anotadores el domingo en Las Vegas (4:25 PM, hora de New York, CBS), Allen se convertirá en el tercer jugador con al menos 300 yardas aéreas y dos pases anotadores en cada uno de los primeros cuatro partidos de su equipo en una temporada en la historia de la NFL, uniéndose al miembro del Salón de la Fama Steve Young (seis juegos en1998) y Peyton Manning (cinco en 2013).

Los jugadores con las mayores cantidades de partidos consecutivos con al menos 300 yardas aéreas y dos pases anotadores para arrancar una temporada en la historia de la NFL:

Jugador...Equipo...Temporada...Juegos

Steve YoungHOF...San Francisco...1998...6

Peyton Manning...Denver...2013...5

Josh Allen...Buffalo...2020...3*

*Racha activa

Adicionalmente, Allen puede convertirse en el segundo mariscal de campo con al menos 300 yardas aéreas e índice de pasador de 100º superior en cada uno de los primeros tres partidos de su equipo en una temporada en la historia de la NFL, uniéndose a Peyton Manning (cinco partidos de apertura de campaña en 2013).



Envíos seguros. El mariscal de campo de Indianapolis Philip Rivers lidera a todos los pasadores calificados con un porcentaje de pases completos de 78.3 esta temporada, la tercera marca más alta a lo largo de las primeras tres semanas de una temporada en la historia de la liga (mínimo de 50 intentos).

Con un porcentaje de pases completos de 75 o superior el domingo en Chicago (1:00 PM, hora de New York, FOX), Rivers se convertirá en el sexto mariscal de campo con un porcentaje de pases completos de 75 o superior en cuatro partidos consecutivos (mínimo de 20 intentos) en la historia de la NFL.

Los mariscales de campo con las mayores cantidades de partidos consecutivos con un porcentaje de pases completos de 75 o superior en la historia de la NFL (mínimo de 20 intentos):

Jugador...Equipo...Temporada(S)...Partidos

Alex Smith...Kansas City...2016-17...4

Aaron Rodgers...Green Bay...2014-15...4

Tom Brady...New England...2007...4

Carson Palmer...Cincinnati...2004-05...4

Kurt WarnerHOF...St. Louis Rams...2001-02...4

Philip Rivers...Indianapolis...2020...3*

*Racha activa



20 años de diferencia. El mariscal de campo de Tampa Bay Tom Brady lanzó 297 yardas y tres anotaciones en la victoria de los Buccaneers de la tercera semana, la 286ª titularidad en temporada regular de su carrera, la segunda mayor cantidad en la historia de la NFL. El mariscal de campo novato de los Los Angeles Chargers Justin Herbert la semana pasada lanzó 330 yardas en la segunda titularidad de su carrera y se convirtió en el quinto mariscal de campo con al menos 300 yardas aéreas en cada uno de las primeras dos titularidades en una carrera en los anales de la liga.

Si Herbert (22 años y 209 días de edad el domingo) y Brady (43 años y 63 días de edad el domingo) se encuentran como mariscales de campo titulares cuando los Buccaneers reciban a los Chargers el domingo (1:00 PM, hora de New York, CBS), marcará el primer partido desde al menos 1950 en el que haya una diferencia de al menos 20 años entre mariscales de campo titulares enfrentándose.

El mariscal de campo de mayor edad ganó los tres más recientes encuentros en los que hubo las mayores diferencias de edad entre mariscales de campo rivales.

Los partidos con las diferencias de edad más granes entre mariscales de campo titulares enfrentándose desde 1950:

Mariscales de campo (edades)...Diferencia de edad...Fecha del partido

Tom Brady (43 años, 63 días) contra Justin Herbert (22 años, 209 días)...20 años, 219 días...4 de octubre de 2020

Tom Brady (42 años, 79 días) contra Sam Darnold (22 años, 138 días)...19 años, 306 días...21 de octubre de 2019

Tom Brady (41 años, 149 días) contra Sam Darnold (21 años, 208 días)...19 años, 306 días...30 de diciembre de 2018

Tom Brady (42 años, 68 días) contra Daniel Jones (22 años, 136 días)...19 años, 297 días...10 de octubre de 2019

Warren MoonHOF (44 años, 8 días) contra Ryan Leaf (24 años, 195 días)...19 años, 179 días...26 de noviembre de 2000



Lúz, "kámara", acción. El corredor de New Orleans Alvin Kamara lidera la liga con 438 yardas desde la línea de golpeo y seis anotaciones desde línea de golpeo (tres acarreando, tres recibiendo), y registró dos anotaciones en cada partido esta temporada.

Con al menos dos anotaciones el domingo en Detroit (1:00 PM, hora de New York, FOX), Kamara se convertirá en el tercer jugador con al menos dos anotaciones desde la línea de golpeo en cada uno de los primeros cuatro partidos de una temporada en la historia de la NFL, uniéndose al miembro del Salón de la Fama Jim Brown (cinco partidos en 1958) y Calvin Johnson (cuatro partidos en 2011).?Los jugadores con las mayores cantidades de partidos consecutivos con al menos dos anotaciones al arrancar una temporada en la historia de la NFL:

Jugador...Equipo...Temporada...Partidos

Jim BrownHOF...Cleveland...1958...5

Calvin Johnson...Detroit...2011...4

Alvin Kamara...New Orleans...2020...3*

*Racha activa

Kamara también registró dos anotaciones en su final en sus últimos dos partidos de temporada regular de 2019. Con al menos dos anotaciones el domingo, se convertirá en el sexto jugador con al menos dos anotaciones en seis partidos consecutivos en la historia de la NFL.



Los jugadores con las mayores cantidades de partidos consecutivos con al menos dos anotaciones en la historia de la NFL:

Jugador...Equipo...Temporada(S)...Partidos

LaDainian TomlinsonHOF...San Diego Chargers...2006...8

John RigginsHOF...Washington...1983...7

Priest Holmes...Kansas City...2003-04...6

Larry Johnson...Kansas City...2004-05...6

Emmitt SmithHOF...Dallas...1994...6

Alvin Kamara...New Orleans...2019-2020...5*

*Racha activa



Dos es mejor que uno. Los corredores de Cleveland Nick Chubb (292 yardas por tierra y cuatro acarreos anotadores) y Kareem Hunt (204 yardas por tierra y tres anotaciones totales) conforman el único par de corredores compañeros de equipo en tener cada uno al menos 200 yardas por tierra esta temporada. El dúo tiene se combina también para siete anotaciones desde la línea de golpeo a lo largo de tres partidos.

Si Hunt registra alguna anotación el domingo en Dallas (1:00 PM, hora de New York, FOX), la pareja se convertirá en el tercer grupo de corredores compañeros de equipo en cada uno tener al menos cuatro anotaciones desde la línea de golpeo a lo largo de los primeros cuatro partidos de su equipo en una temporada en la era del Super Bowl.? Los corredores compañeros de equipo con al menos cuatro anotaciones cada uno a lo largo de los primeros cuatro partidos de sus equipos en una temporada en la era del Super Bowl:

Compañeros de equipo (anotaciones)...Equipo...Temporada

James Brooks (cinco) y Larry Kinnebrew (cuatro)...Cincinnati...1985

Jim Braxton (siete) y O.J. SimpsonHOF (cinco)...Buffalo...1975

Nick Chubb (cuatro) y Kareem Hunt (tres)*...Cleveland...2020

*A lo largo de tres partidos



DK, más que solo ok. El receptor de Seattle DK Metcalf se ubica tercero en la liga con 297 yardas recibiendo y es uno de los tres jugadores con alguna recepción anotadora en cada uno de las primeras tres semanas de la temporada.

Con al menos 90 yardas recibiendo y alguna recepción anotadora el domingo en Miami (1:00 PM, hora de New York, FOX), Metcalf se convertirá en el tercer jugador con al menos 90 yardas recibiendo y alguna recepción anotadora en cada uno de los primeros cuatro partidos de una temporada de su equipo en la historia de la NFL, uniéndose a los miembros del Salón de la Fama Marvin Harrison (1999) y Randy Moss (2007).