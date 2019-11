Los pasos que no siguió Fernando Guerrero tras grito homofóbico en el Azteca

El árbitro Fernando Guerrero ignoró en varias ocasiones el polémico grito de "¡Eh... puto!" durante el partido cuartos de final de la Liga MX entre América y Tigres.

El silbante falló en aplicar el protocolo para erradicar esta exclamación en el Estadio Azteca. El reglamento de la FMF, después de varias presiones por la FIFA, se modificó y agregó cuatro puntos para evitar este tipo de acciones en los recintos del futbol nacional, de los cuales Guerrero no hizo caso alguno.

Si se escucha por primera vez el grito homofóbico, se emitirá un mensaje a través del sonido local; sin embargo, fue hasta el segundo tiempo, después de cinco insultos sobre el portero de Tigres, Miguel Ortega, que las bocinas del Coloso de Santa Úrsula aplicaron el protocolo.

El reglamento también dicta que si la exclamación se repite, el árbitro del partido detendrá las acciones por dos minutos y se volverá a emitir un mensaje. "El Cantante" no suspendió ni un segundo la ida de los cuartos de final, a pesar de que el "Eh... puto" se escuchó en constantes ocasiones durante los despejes de Ortega.

El tercer punto del reglamento es que el juez solicite a los dos equipos ir al vestidor durante cinco minutos,. El caso más extremo es el veto al estadio o, en caso de que el grito sea por parte de los aficionados visitante, una multa económica.

Contrario a lo realizado por José Alfredo Peñaloza en el cotejo entre Morelia y León, al detener varios minutos por los insultos al portero, Guerrero, con más de 40 mil personas en el Estadio Azteca, no cumplió con el protocolo de la Liga MX.