Los Pumas humillan a Juárez en La Frontera

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México.- Nada mejor que una contundente victoria para ganar confianza y para que un nuevo proyecto comience a consolidarse.

Los Pumas fueron a La Frontera, ofrecieron una actuación casi perfecta y le pasaron por encima (1-5) al FC Juárez.

El proceso de Esteban Solari recibe un envión anímico bastante importante para antes de la pausa por la Leagues Cup, torneo que deberá encarar con la responsabilidad de ser uno de los grandes del futbol mexicano.

Con un hat-trick de Juninho Vieira (18´, 22´ y 48´), un gol de Robert Morales (40´) y uno de Guillermo Martínez (83´), el equipo auriazul demostró que tiene músculo en el ataque. Fue un verdadero festín.

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En 41 minutos, cayeron las primeras cuatro anotaciones universitarias. Prácticamente, cuando el balón apenas comenzaba a rodar en el segundo tiempo, ya todo estaba definido.

Aunque, en la recta final, el "Memote" también se unió a la celebración para hacer todavía más abultado el marcador.

Los Pumas aprovecharon las facilidades defensivas de los Bravos y, en cada oportunidad que tuvieron, no dudaron en concretarla.

Incluso, pudieron haber anotado más goles. Hasta cuando tenían la enorme ventaja, intentaron convertir el sexto tanto.

Cuando las esperanzas fronterizas eran pocas, pero todavía existían, José Luis Rodríguez se encargó de mantenerlas vivas al convertir antes del descanso (45+4´).

El gol del Puma sirvió para limpiar un poco la mala actuación del equipo de Pedro Caixinha; aunque fuera por algunos minutos. Después, todo se derrumbó.

Los Pumas de Esteban Solari sumaron tres puntos sin "despeinarse" y escalaron hasta la segunda posición de la tabla.

Ahora, su reto es demostrar que lo hecho ante los Bravos no es sólo un espejismo. Este debe ser su parámetro, si quieren competir por el título del Apertura 2026.